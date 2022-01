Pandémia odradila aj darcov krvi: Počty išli dole, tento mesiac bol najslabší

V roku 2021 prišlo darovať krv 10 481 prvodarcov. To je o osem percent menej ako v roku 2020. V súčasnosti je však situácia so stavom zásob krvi stabilizovaná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej transfúznej služby (NTS) SR Martina Frigová.

Najväčší počet darcov krvi NTS zaznamenala na svojich odberových pracoviskách za uplynulý rok v decembri, pričom najslabším mesiacom v roku 2021, čo sa týka počtu darcov, bol január. "Za rok 2021 sme vykonali 136 942 odberov krvi, čo je približne o 25 000 odberov menej ako v roku 2019," zhodnotila Frigová. Pod pokles sa vo veľkej miere podľa jej slov podpísalo, že z dôvodu nevyhovujúcej protiepidemiologickej situácie sa nemohli vykonávať mobilné výjazdy. "Od začiatku pandémie evidujeme na našich odberových pracoviskách pokles darcov krvi," skonštatovala hovorkyňa. V súčasnosti je situácia so zásobami krvi stabilizovaná. "Nemocničné zariadenia zásobujeme plynulo na základe ich objednávok," dodala Frigová.