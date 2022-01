Tragikomický príbeh ohľadom panelky v Trenčíne: Minister Doležal zvozil Slovenskú správu ciest

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) skritizoval Slovenskú správu ciest (SSC) za chyby pri vyhodnocovaní novej súťaže na rekonštrukciu poškodenej panelovej cesty prvej triedy I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota v okrese Trenčín.

Ako šéf rezortu potvrdil, štátni cestári dostali od neho za to už začiatkom tohto týždňa relatívne veľké pokarhanie, predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák mu naznačil, že vyhodnotenie súťaže zo strany správy ciest nebolo najkvalitnejšie a preto ho musia zopakovať.

„Som vďačný úradu, že nám vrátil súťaž, aby sme ju znovu vyhodnotili a urobili to kvalitnejšie," povedal Doležal za cestárov. Ak súťaž vyhodnotia správne, od predsedu úradu dostal prísľub, že bude postupovať veľmi rýchlo. „Tá panelka je snáď najrozbitejšia cesta na Slovensku a je potrebné ju čím skôr začať opravovať," uviedol kriticky do vlastných radov. Veľkým problémom Slovenskej správy ciest je podľa ministra to, že je rozpočtová organizácia je naviazaná na štátny rozpočet a nemá vlastné príjmy ako napríklad Národná diaľničná spoločnosť.

„Nevie zaplatiť ľudí, obstarávačov. Máme dohodu s ministerstvom financií, že príde k navýšeniu niektorých kapacít na Slovenskej správe ciest," priblížil Doležal. Chce centralizovať verejné obstarávanie z regionálnych pobočiek do centrály cestárov v hlavnom meste, aby sa pochybenia neopakovali, ale potrební sú na to kvalitní ľudia. „Budeme chcieť skvalitniť proces verejného obstarávania v Slovenskej správe ciest, aby sa takéto veci nestávali. Verím, že na jar prídeme na panelku otvoriť výstavbu a rekonštrukciu," dodal Doležal.

ÚVO po kontrole súťaže na rekonštrukciu cesty Chocholná - Mníchova Lehota pred uzavretím zmluvy nariadil cestárom zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača. Opäť tak majú vyhodnotiť splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti u vybraného uchádzača, ktorú podľa úradu nedostatočne vyhodnotili. Cestári už vyhodnotenie ponúk zrušili. Rekonštrukcia cesty bude financovaná zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra, schválená výška nenávratného finančného príspevku je takmer 26 miliónov eur.