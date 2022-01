Pre servisné práce bude mimoriadne uzavretý tunel Bôrik.

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Pravá tunelová rúra v smere do Prešova bude uzavretá v nedeľu (16. 10.) od polnoci do 2.00 h a ľavá tunelová rúra v smere do Žiliny bude uzavretá rovnako v nedeľu od 2.00 do 4.00 h.

"Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 odklonom cez mesto Svit," uvádza polícia.