Flek štvrtého podpredsedu parlamentu je stále neobsadený: Vráti sa Šeliga na svoje miestečko?

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nebude nikoho nominovať na neobsadenú pozíciu podpredsedu Národnej rady SR (NR SR).

Agentúre SITA to potvrdil hovorca strany Ondrej Šprlák. Štvrtá stolička podpredsedu parlamentu je od mája 2021 neobsadená, keď sa tejto funkcie vzdal v súčasnosti nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí). Zatiaľ nie je celkom zrejmé, kto na ňu zasadne a ani to, ktorá strana ju bude obsadzovať. Za ľudí sa rozpadol poslanecký klub a stranu v parlamente zastupujú len štyria poslanci.

Šeliga minulý rok viackrát zopakoval, že kandidovať nechce. Povedal, že „máme tri veľmi dobré kandidátky“. Mal na mysli svoje kolegyne zo strany poslankyne Za ľudí Janu Žitňanskú, Alexandru Pivkovú a Miriam Šutekovú.

Schôdze parlamentu vedú okrem predsedu Borisa Kollára (Sme rodina) aj traja podpredsedovia národnej rady Gábor Grendel (OĽaNO) Milan Laurenčík (SaS) a Juraj Blanár (Smer-SD). Všetci sa vo vedení schôdzí striedajú, situáciu im komplikuje, keď niekto z nich ide do zahraničia na služobnú cestu alebo je práceneschopný. Dohodne sa koalícia na reformách? Premiér Heger volil slová veľmi opatrne

Kollár v decembri v rozhovore pre agentúru SITA uviedol, že by bol rád, ak by sa tento problém vyriešil čo najskôr. Prial by si, aby bol štvrtý podpredseda zvolený do funkcie na najbližšej riadnej schôdzi pléna, ktorá sa začína 1. februára. Na otázku, či by si vedel predstaviť na tejto pozícii znovu Šeligu, odpovedal, že áno. „Ak by pán Šeliga bol navrhnutý a prijal by túto možnosť, tak by sme ho všetky koaličné politické strany podporili. Len problém je ten, že to nechce,“ podotkol Kollár. Šeliga však na otázku agentúry SITA, či si svoju kandidatúru nerozmyslel, do uzávierky neodpovedal.

Šeliga sa začiatkom mája rozhodol odísť z vedenia parlamentu po tom, čo porušil zákaz vychádzania a v noci bol s poslankyňou Janou Žitňanskou a županom Jurajom Drobom v jednom z bratislavských podnikov. Nezaradený poslanec sa ospravedlnil, že dal zlý príklad. Aj Žitňanská vtedy odstúpila zo svojej funkcie šéfky sociálneho výboru parlamentu.