Dobrá správa pre milovníkov zimných športov: V centre tohto mesta si užijete bežkársky okruh i klzisko

Na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici už niekoľko dní naplno striekali snežné delá a kopy snehu upravoval ratrak.

Vďaka tomu priamo v centre mesta vznikol upravený okruh pre bežkárov a na časti zamrznutého jazera si prídu na svoje aj milovníci korčuľovania. Areál kúpaliska je sprístupnený denne a vďaka osvetleniu aj v podvečerných hodinách.

Počasie im tentoraz prialo. „Mrazy v posledných dňoch nám konečne umožnili okruh kompletne zasnežiť a upraviť. Budeme ho upravovať každý deň po 20.00 hod.,“ povedal riaditeľ mestskej organizácie Záhradnícke a rekreačné služby Ivan Šabo. Základný okruh má zatiaľ dĺžku 800 metrov, no pred pár dňami začali aj so zasnežovaním odbočky, ktorá by mala trať predĺžiť na takmer 1 000 metrov.





Na banskobystrickom kúpalisku si prídu na svoje okrem bežkárov aj korčuliari. Sprístupnená je zatiaľ iba časť jazera. „Prišli sme sa pokorčuľovať. Je to výborný nápad, mať niečo takéto v centre mesta. My vedieme deti k športu, a preto takúto aktivitu veľmi vítam,“ povedal Peter (42) z Banskej Bystrice, ktorý prišiel na zamrznutú plochu jazera so synom Kubkom (2).



