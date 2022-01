Exriaditeľ Múzea SNP Mičev: Čo bolo za jeho výpoveďou? Tvrdý odkaz ministerke Milanovej

Koncom septembra 2021 prišla šokujúca správa! Ministerka kultúry Natália Milanová totiž po 15 rokoch odvolala z funkcie riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva (64).

Podľa ministerstva prichádzalo k viacerým pochybeniam pri riadení múzea. Exriaditeľ je však presvedčený, že bol jednoducho nepohodlný a vykopli ho pre jeho principiálny postoj v otázke rozdelenia a delimitácie Múzea SNP. Čo dnes robí Stanislav Mičev a ako sa s odstupom času pozerá na koniec svojho pôsobenia v múzeu, ktoré mu tak prirástlo k srdcu?

Ako teraz s odstupom času vnímate svoju výpoveď? Čo bolo za tým?

To, že ma ministerka kultúry Natália Milanová odvolala na konci septembra minulého roku, bola celkom prirodzená vec. Ak chcela uskutočniť zamýšľaný zámer rozdelenia múzea a delimitáciu jeho časti pod rezort obrany, nič iné jej nezostávalo. Mal som v tomto principiálny postoj a nemienil som ho v žiadnom prípade meniť. Ministerka vedela¸ že bude zo strany štatutára múzea potrebné podpisovať rozhodnutia a ja by som to neurobil. Takže z jej strany prirodzený krok. Paradoxné pritom ale je, že od júla 2021 sa v múzeu konala kontrola – audit NKÚ a nepoznám prípad odvolania riaditeľa organizácie v čase konania auditu. A čo bolo za tým? Absolútny amaterizmus. Prilepšila si Slovenská národná galéria, ktorá prevzala Digitalizačné centrum v čase, keď končila jeho udržateľnosť. Získala jedno z najmodernejších hardvérových vybavení v oblasti snímania trojrozmerných a dvojrozmerných múzejných zbierok a s ním aj vyškolených ľudí, ktorí na týchto zariadeniach vedia pracovať. Prilepšilo si Slovenské národné múzeum, ktoré dostalo prestížnu expozíciu v Štátnom múzeu Auschwitz – Birkenau. Týmito krokmi prestalo byť Múzeum SNP multikultúrnou organizáciou. Reči o tom, že tieto dve časti Múzea SNP nikdy nemali byť v Banskej Bystrici, ale mali zostať v Bratislave, hovoria za všetko. Zostatok múzea sa od začiatku roka stane organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Mám vážne obavy, že to ešte viac okliešti aktivity Múzea SNP v oblastiach, ktoré sme sa snažili v poslednej dobe, sledujúc trendy v špičkových múzeách, rozvíjať. Je naozaj smutné, že pri tomto rozhodovaní boli absolútne ignorované relevantné názory odbornej aj laickej verejnosti, ale hlavne priamych účastníkov protifašistického odboja.





Akým smerom sa teraz bude uberať podľa vás Múzeum SNP?

To som už trochu naznačil v predchádzajúcej odpovedi. Z multikultúrnej inštitúcie sa stane múzeum s orientáciou predovšetkým na vojenské dejiny. Koniec koncov, počkám si na novú zriaďovaciu listinu a pripravovanú novú organizačnú štruktúru. Nemenné je už rozhodnutie o tom, že múzeum bude rozpočtovou organizáciou. To znamená, že všetky tržby budú musieť byť odvedené do štátneho rozpočtu. Toto považujem za krok späť. Veľmi som zvedavý na rozpočet organizácie. Podľa mňa sa ani náhodou nenaplnia sľuby o výraznom navýšení rozpočtu.