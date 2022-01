Výrazný pokles: Dodávky ruského plynu na Slovensko sú oproti minulému roku menej ako polovičné

Za prvé dva týždne tohto roka natieklo cez Ukrajinu na Slovensko približne 430 miliónov kubických metrov (m3) ruského zemného plynu.

Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, keď na Slovensku na vstupe vo Veľkých Kapušanoch zaevidovali spolu 1,065 miliardy m3, ide o približne 60-percentný pokles. Vyplýva to z informácií prepravcu plynu Eustream.

Pokles dodávok zemného plynu na Slovensko je v prvých dvoch týždňoch tohto roka výrazný aj oproti vlaňajšiemu decembru. Vtedy z Ukrajiny pritekalo denne od 70 do 90 miliónov m3 ruského zemného plynu, oproti aktuálnym priemerne 30 miliónom m3. Prevažná časť dodávok na Slovensku nezostáva a smeruje cez rakúsky Baumgarten na juh Európy.

Slabšie dodávky ruského zemného plynu do Európy tento týždeň kritizovala aj Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Tá Rusko obvinila, že svoje dodávky do Európy obmedzuje zámerne. Rusko sa bráni a už dlhší čas uvádza, že svoje dlhodobé záväzky plní. Európe však chýba ponuka ruského plynu na krátkodobé kontrakty.

Rusko sa podľa analytikov znížením ponuky zemného plynu usiluje vyvinúť tlak na urýchlené spustenie už dokončeného plynovodu Severný prúd 2 (Nord stream 2). Nemecká ministerka zahraničia Annalena Baerbocková upozornila, že pokiaľ by Rusko skutočne chcelo dodávať Európe viac plynu, využilo by voľnú kapacitu v aktuálne prevádzkovaných plynovodoch.

Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil na analýzu americkej banky Morgan Stanley, podľa ktorej je obmedzovanie dodávok plynu pre ruský plynárenský monopol Gazprom vďaka vysokým cenám ziskovejšie ako zvýšenie dodávok.

Situácia v zásobovaní plynom na Slovensku by podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) mala byť stabilizovaná. V závere minulého roka rezort už po druhý raz overoval zásoby plynu a možnosti dodávateľov v aktuálnej vykurovacej sezóne. "Výsledky druhého stress testu síce nedosahujú úroveň výsledkov prvého testu, no dôležitým faktorom je, že zimné obdobie sa zatiaľ javí ako priemerné, a preto situáciu s dodávkami plynu nevnímam ako kritickú," uviedol v decembri Sulík. V minulosti minister pripustil, že v prípade extrémne chladného počasia by musel rezort obmedziť na niekoľko dní dodávky plynu najväčším priemyselným odberateľom.