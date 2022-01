Slovensko opäť spájajú s automobilkou Elona Muska: Postaví u nás Tesla fabriku na batérie?

Elektromobily hýbu svetom a vidno to na neustále rastúcom dopyte.

V podstate ide o jediný limitujúci faktor pri výrobe e-vozidiel. Tesla, jeden z najväčších výrobcov, preto intenzívne rieši, ako pokryť vlastné potreby. Na internete sa objavila informácia, že by na Slovensku mali postaviť novú fabriku na batérie. Čo je na tom pravdy?

Na internete sa objavila táto informácia od Ondřeja Bačinu, venujúceho sa elektromobilite, ktorý sa vo svojom príspevku odvoláva na dostatočne dôveryhodný zdroj. Ten vraj mal dostať od Tesly ponuku pracovať v novej fabrike, ktorú firma vizionára Elona Muska (50) v stredne dlhodobom časovom horizonte plánuje postaviť na Slovensku. Pokračoval s tým, že Tesla by mala na Slovensku vyrábať vozidlá Cybertruck, avšak v tomto bode už dodal, že ide o čistú špekuláciu.

Najmä preto, že dovoz futuristicky vyzerajúceho Cybertrucku do Európy ešte ani nepotvrdili. Lenže vyjadrenie z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva SR správy o údajnej príprave výstavby novej fabriky typu „Gigafactory“ na výrobu elektromobilov ani o možnom náborovom procese na Slovensku nepoprelo.

„Rezort hospodárstva štandardne nekomentuje rokovania s potenciálnymi investormi, ani ich prípadné investičné zámery,“ uviedli z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Pokiaľ by však v Tesle skutočne uvažovali o obrovskej továrni na články akumulátorov do elektromobilov, išlo by po nemeckej Giga Berlin o druhú európsku výrobnú fabriku tejto automobilky.