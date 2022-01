Zmeny v predpisovaní liekov sú terčom kritiky: Odborníci ukazujú prstom na problém

Aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) kritizuje zmenu zákona, upravujúcu podmienky predpisovania liekov. Tvrdí, že bola prijatá rýchlo a bez diskusie, čo v praxi spôsobí množstvo problémov.

Chybu nevidí v samotnom znení novely, ale v preskripčných obmedzeniach, určujúcich, ktorý lekár môže daný liek predpísať. "Som za to, aby špecialisti po vyšetrení predpisovali pacientom potrebné lieky a neposielali ich pre predpis ešte aj za všeobecným lekárom. Na druhej strane, úplný zákaz predpísať liek na preskripčné obmedzenie v ambulancii všeobecného lekára môže v kritickej situácii spôsobiť, že pacient sa k svojmu lieku nedostane," uviedol prezident SSVPL Peter Makara.

Podotkol, že štandardná dĺžka poverení na predpis liekov bola doteraz tri až šesť alebo 12 mesiacov a výsledkom zrušenia ich platnosti bude, že všetci pacienti prídu na kontrolu k špecialistovi v jeden mesiac a nie postupne.

Ozrejmil, že nie všetky segmenty špecializovanej ambulantnej starostlivosti budú preťažené, pretože niektoré lieky sú viazané len na špecializáciu. "V odboroch, ktoré by mali byť návštevou pacientov len z dôvodu predpisu receptu doslova zahltené, by však bolo zrušenie preskripčných opatrení naozaj záchranou," vysvetlil.

Presné pravidlá predpisovania liekov by podľa Makaru predišli aj tomu, aby všeobecní lekári platili pokuty za nesprávnu indikáciu lieku namiesto špecialistov. "Sme za to, aby zodpovednosť za predpis niesol indikujúci lekár, na druhej strane, ak by mali preskripčné obmedzenia preťažovať špecialistov, jednoznačne požadujeme ich zrušenie," zhrnul.

SSVPL tiež kritizuje, že sa novela prijala bez primeraného prechodného obdobia na zavedenie zmien. Ustanovenia zákona sa dajú podľa Makaru vysvetľovať rôzne a pre lekárov vzniká právna neistota. Zdôraznil tiež, že všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť sú jedným segmentom a zmeny zavádzané takýmto spôsobom ich skôr rozdeľujú. SSVPL zároveň víta záujem Ministerstva zdravotníctva SR o veci ďalej diskutovať.

Zmeny v predpisovaní liekov kritizujú viacerí predstavitelia odborných lekárskych spoločnosti a hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. V liste vyzvali ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby pozastavil jej účinnosť a inicioval diskusiu dotknutých strán. MZ SR reagovalo, že je v tejto súvislosti naďalej otvorené diskusii.

OĽANO, ktorého poslanci pozmeňujúci návrh k novele zákona predložili, ozrejmilo, že zmeny iniciovala spoločnosť združujúca všeobecných lekárov a reagujú na problém s tzv. delegovanou preskripciou. Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková odmieta, že po zmene všeobecní lekári už vôbec nemôžu predpisovať lieky odporúčané špecialistom.