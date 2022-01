Plán obnovy: Pri 1. žiadosti o platbu už nesvieti červená, ktoré míľniky sú oranžové?

Po stredajšom (12. 1.) schválení novej súdnej mapy a výdavkových stropov vládnym kabinetom už v semafore plánu obnovy pri prvej žiadosti o platbu nesvieti červená pri žiadnom míľniku.

Znamená to, že veľké oneskorenie alebo nesplnenie by už hroziť nemalo pri žiadnom zo 14 stanovených cieľov, ktoré treba splniť na to, aby Slovensko mohlo na jar tohto roka žiadať od Európskej komisie (EK) prvú splátku v hodnote 458,3 milióna eur. Vyplýva to z informácií na stránke plánu obnovy.

Naoranžovo svietia v semafore práve spomínaná súdna mapa, zavedenie výdavkových stropov a tiež reforma systému riadenia vysokých škôl. Musí sa nimi totiž ešte zaoberať parlament. Znamená to, že štát očakáva pri týchto zmenách malé oneskorenie (menej než jeden kvartál) alebo čiastočné nesplnenie.

Ďalšie tri míľniky sú v semafore znázornené bezfarebne, znamená to, že splnené ešte nie sú, ale neočakáva sa pri nich ani omeškanie. Ide o zverejnenie investičného plánu projektov železničnej infraštruktúry, o zverejnenie metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklodopravu a o začatie spájania vysokých škôl do väčších celkov.

Zvyšných osem míľnikov v prvej žiadosti o platbu je už splnených. Ide o uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR, reformu Slovenskej akadémie vied (SAV), stratégiu internacionalizácie vysokých škôl či o prijatie súboru právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdneho systému.

Zelená svieti aj pri realizácii organizačných zmien polície s cieľom zvýšenia efektívnosti odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a odhaľovanie korupcie a aj pri vytvorení Národnej implementačnej a koordinačnej autority s názvom Audit a kontrola. Prijatý je už aj nový systém implementácie plánu obnovy a nedávno bola schválená aj Národná koncepcia informatizácie verejnej správy na roky 2021 – 2030.