Pellegriniho poslanci navrhujú zmeny pre dôchodcov, gastro i zdravotníctvo: Drsný odkaz vláde

Jednorazové príplatky pre dôchodcov vo výške 200 eur, zníženie DPH pre gastrosektor i dofinancovanie zdravotníctva. Aj tieto návrhy chcú predložiť na februárovú schôdzu Národnej rady (NR) SR nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Avizovali to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň kritizovali vládu, ktorá podľa nich nerieši rast cien potravín a energií ani znižovanie životnej úrovne.

Erik Tomáš avizoval novelu zákona o sociálnom poistení a zavedenie príspevku 200 eur pre dôchodcov. Vyplatiť by sa mal podľa jeho slov po skončení vykurovacej sezóny, keď sa ľudia dozvedia, aké majú účty. Navyše to podľa neho vytvára časový priestor pre štátne orgány, aby vyplatenie pripravili. Tomáš vyzval vládu, aby dôchodcom pri odhadovanej sedempercentnej inflácii pomohla a nevyhovárala sa, že nie sú financie.

Richard Raši predstavil návrh na zmenu v štátnom rozpočte a na presun 500 miliónov eur z rezervy na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 do systému verejného zdravotného poistenia. Mieni tak prispieť k zabráneniu ďalšieho odlevu slovenských zdravotníkov a zabezpečeniu toho, aby mali byť pacienti čím liečení. "Ak sa zákon schváli, zdravotníctvo v roku 2022 neskolabuje a naši zdravotníci a ostatní, ktorí sa o pacientov starajú, ostanú v ambulanciách a pri lôžkach pacientov," tvrdí.

Okrem toho avizoval opätovné predloženie návrhu na zníženie DPH pre gastrosektor na päť percent v roku 2022 a od roku 2023 natrvalo na desať percent. Tvrdí, že slovenské gastro má jednu z najvyšších DPH v rámci Európskej únie. "Keď im takto nepomôžeme, tak viac ako polovica slovenského gastra rok 2022 neprežije," upozornil.

Zároveň kritizoval zmeny pri protipandemických opatreniach, ktoré v stredu (12. 1.) odobrila vláda. Namieta najmä skrátenie dĺžky platnosti COVID pasu po prekonaní ochorenia COVID-19 zo 180 na 90 dní. Skonštatoval, že vírus už začína mutovať, mohol by postupne prejsť do bežného ochorenia a že treba myslieť na riešenie dôsledkov pandémie vo všetkých sektoroch. "Je tu vírus, neustále mutuje, bude tu s nami a my musíme dokázať prežiť zdravotne, sociálne, psychicky aj ekonomicky," podčiarkol.

S Pellegrinim sa zhodli, že vláda by mala radšej uvažovať o skrátení karantény pri ochorení COVID-19. Expremiér poukázal na hroziaci ekonomický kolaps, ak sa karanténa neupraví a nové varianty ochorenia budú infekčnejšie, no s menšími dôsledkami na zdraví. "Ak nám omikron prinesie síce obrovské množstvo, ale veľmi ľahkých priebehov, aby sme sa nedostali do pasce tým, že nebude mať kto ráno rozviezť do potravín chlieb a mlieko," upozornil.