V Poprade plánujú spustiť očkovanie detí proti COVID-19: Bez týchto pravidiel to nepôjde

Od budúceho týždňa začnú vo vakcinačnom centre v popradskej nemocnici očkovať aj deti od piatich rokov.

Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda informovala, že od utorka 18. januára sa môžu deti vo veku od 12 do 17 rokov očkovať v čase od 8. do 10. hodiny a mladšie od piatich do 11 rokov medzi 10. a 12. hodinou.

„Pre bezpečnosť pacientov nie je možné zaočkovať deti v tomto veku mimo určených hodín a dá sa to len vo vybraný deň, v utorok. Dôvodom je iné riedenie vakcíny a iné množstvo podanej očkovacej látky,“ uviedla Galajda s tým, že podmienkou očkovania všetkých záujemcov do 18. roku života je sprevádzajúca osoba, ktorou musí byť zákonný zástupca. Inak dieťa nemôže byť zaočkované.

„Pri očkovaní je prítomný pediater. V prípade rôznych priezvisk rodiča a dieťaťa je potrebné, aby rodič priniesol rodný list dieťaťa,“ upozornila hovorkyňa. Dodala, že aktuálne informácie k očkovaniu sú zverejnené aj na stránke nemocnice.

Vakcinačné centrum sa nachádza v areáli nemocnice, od hlavného vchodu k nemu vedú žlté šípky na chodníku. Na očkovanie je nutné sa dostaviť podľa času objednania, ktorý bol záujemcom pridelený cez korona.gov.sk. V Poprade očkujú staršie deti od júla minulého roka. „V našom vakcinačnom centre je dostupná vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech,“ dodala Galajda.