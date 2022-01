Muža († 41) z Kysúc zavalil traktor: Svedkami hrôzy boli otec so synom, zavolali pomoc, no bolo neskoro

Tragédia v lese. V stredu dopoludnia prišlo nad Dolným Harmancom neďaleko Banskej Bystrice k nešťastiu.

Muž († 41) z Kysúc tam na traktore v ťažkom teréne sťahoval drevo. Stroj sa však prevrátil a muža privalil. Privolaným policajtom sa podarilo traktor nadvihnúť a živnostníka z Krásna nad Kysucou (okr. Čadca) spod neho vytiahnuť. Žiaľ, záchranári mu už nedokázali pomôcť. Nehodu už vyšetruje polícia.

„Bolo to v ťažkom teréne, kde nebola cesta. Približne 400 metrov nad obcou. Stroj sa rozbehol a prevrátil sa. Celú nehodu videl muž, ktorý tam bol na prechádzke so synom. Bol toho svedkom a on aj privolal pomoc,“ uviedol zdroj Nového Času. Na mieste zasahovalo 9 hasičov s 3 kusmi techniky.

„Po príchode na miesto udalosti zabezpečili traktor proti vzniku požiaru a prípadnému nežiaducemu pohybu. Osoba sa v čase ich príchodu nachádzala pod traktorom. Nejavila známky života. Príslušníci vyslobodili zavalenú osobu spod traktora pomocou vzduchových vankúšov. Po odovzdaní osoby posádke Záchrannej zdravotnej služby lekár konštatoval smrť,“ povedal Stanislav Ševčík z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.