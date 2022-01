Advokát Para bude zastupovať školáčku napadnutú v Miloslavove: Prečo som ponúkol pomoc rodine Andrejky

Rodina obete má známeho advokáta. Obec Miloslavov (okr. Senec) sa pred niekoľkými dňami stala dejiskom desivého incidentu.

Skupinka tínedžerov mala napadnúť, opiť a vyzliecť 11-ročnú školáčku Andrejku. Prípad riešený spočiatku ako lúpež sa rozšíril o ďalšie trestné stíhania. Dievčatko bude pro bono zastupovať Marek Para. Známy advokát sa so spisom ešte neoboznámil, no Novému Času prezradil, prečo sa rodine školáčky rozhodol podať pomocnú ruku.

Advokát Marek Para podotkol, že vo viacerých prípadoch poskytujú ako advokátska kancelária služby pro bono, a to aj poškodeným, pričom to nepovažuje za nič výnimočné. „V tomto prípade som prirodzene pociťoval potrebu pomôcť rodine, ktorej maloleté dieťa sa stalo obeťou takých brutálnych trestných činov,“ hovorí Para, ktorý je v osobnom kontakte s poškodenou rodinou.

„Nebudem zatiaľ zverejňovať žiadne bližšie informácie, pretože sa musím poradiť s odborníkmi ohľadom rozsahu a spôsobu zverejňovania informácií tak, aby bolo čo najmenej zasiahnuté do ďalšieho vývoja dieťaťa,“ uviedol advokát. Povedal tiež, že nechce zbytočne vzbudzovať vášne, no najviac by ho šokovalo, ak by sa preukázalo, že polícia v minulosti hlásenia o činoch týchto predpokladaných páchateľov kryla alebo ignorovala.

„Veľmi ma však zároveň mrzí, že zo strany páchateľov nedošlo do dnešného dňa k ospravedlneniu a zo strany ich rodičov sú také závažné skutky bagatelizované. V tomto smere budeme trvať na preskúmaní ich vplyvu na políciu a prokuratúru,“ uzavrel Para, ktorý sa so spisom oboznámi v piatok.