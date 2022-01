Vlak bez rušňovodiča prešiel zo stanice Košice-Barca až do Maďarska: Nad incidentom krúti hlavou aj analytik

Mimoriadne nebezpečná kuriózna jazda! Zo stanice Košice-Barca sa v pondelok večer z doposiaľ nezistených príčin samovoľne pohla nákladná vlaková súprava s rušňom, ktorá sa zastavila až na území maďarských susedov.

Neriadený vlak s 22 vagónmi bez rušňovodiča prešiel úctyhodných 25 kilometrov, po ktorých sa ho podarilo konečne zataviť na úseku medzi stanicami Hidasnémeti a Zsujta. Nad incidentom, ktorý nemá na Slovensku obdoby, krúti hlavou aj skúsený dopravný analytik.

Vlak s označením Pn 49720 bol do železničnej stanice Košice-Barca dovezený výkonným dopravcom Petrolsped Slovakia, s. r. o. „Nakoľko pre dovezenie vlaku do cieľovej stanice Haniska pri Košiciach bola potrebná zmena vlakového rušňa, vlakový rušeň bol z vlaku vypriahnutý a následne v stanici Barca obiehal vlak, ktorý do stanice dotiahol. Pri tejto činnosti rušňovodiča zo spoločnosti Petrolsped Slovakia sa súprava vlaku svojvoľne dala do pohybu. Príčina samovoľného pohybu súpravy sa vyšetruje,“ snažila sa objasniť príčinu samovoľného pohybu vlaku riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosť Cargo Slovakia Silvia Kuncová.

Ako dodala, na základe informácií od kolegov železničiarov z Maďarska sa na zastavenie vlaku využili sklonové pomery trate, na ktorú bol vlak odklonený. „Nakoľko prebieha vyšetrovanie nehodovej udalosti, dôvody a dôsledky budú známe až po ukončení vyšetrovania. Nedošlo k žiadnej ujme na zdraví zamestnancov ani poškodeniu majetku,“ dodala Kuncová.

Môže za to rušňovodič?

S takýmto prípadom sa dopravný analytik Jozef Drahovský stretol prvýkrát. „Situáciu, keď sa pohla celá vlaková súprava aj s lokomotívou, som na Slovensku ešte nezažil. Z môjho pohľadu to vyzerá na chybu rušňovodiča. Po železnici je to z Košíc do Maďarska dole kopcom, aj keď miernym, ale stálym. Stačí, aby sa do nezabrzdenej súpravy oprel poriadny vietor,“ myslí sil Drahovský a dodáva: „Pripadá mi to, akoby si rušňovodič potreboval odskočiť, nechal všetko zapnuté a vlak mu utiekol. Jedným z vysvetlením môže byť aj to, že pre nedostatok kvalifikovaných rušňovodičov bol do práce prijatý zamestnanec, ktorý nemal adekvátnu prax.“ Analytik pripustil, že rolu mohla zahrať aj technická porucha.

„Moderné lokomotívy sú v tomto ako počítače. V každom prípade, rušňovodič sa mal pri opustení vlaku uistiť, že rušeň uvedený do takého stavu, aby bol zabrzdený a nemohol sa sám pohnúť,“ dodal Drahovský.