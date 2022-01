Záväzok Kolíkovej ohľadom súdnej mapy: O toto sa budem snažiť!

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa bude snažiť do prvého čítania v parlamente vyriešiť všetky pripomienky, ktoré sú kľúčové na podporu reformy súdnej mapy.

Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom bol tento reformný návrh odobrený. "Je urobený zoznam pripomienok, ktoré majú moju podporu a budú sa riešiť pozmeňovacími návrhmi v parlamente," podotkla s tým, že je pripravená hľadať riešenia aj v prípade, ak prídu ďalšie žiadosti o úpravu legislatívneho návrhu.

Na vládu zatiaľ nepredložila návrh zákona, ktorý počíta so vznikom prvostupňových správnych súdov a jeho schválenie je naviazané na financie z plánu obnovy. "Urobiť sústavu správnych súdov bez toho, aby sme vedeli, ako bude zorganizovaná sústava všeobecných prvostupňových a odvolacích súdov, nie je možné," vyhlásila. Legislatívny návrh upravujúci vznik správnych súdov je momentálne vo fáze rozporového konania.

Verí, že financie z plánu obnovy nie sú ohrozené. "Inak sa to urobiť nedá a som presvedčená, že to s Európskou komisiou odkomunikujeme, tá to plne rešpektovať a budeme úspešní,“ podotkla s tým, že zákon o vzniku správnych súdov by sa mohol dostať do parlamentu v apríli.





Predstavitelia strany Za ľudí rovnako ako šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš kritizujú ministerku Kolíkovú, že k novej súdnej mape nezohľadnila pripomienky a reforma ide do parlamentu bez toho, aby bol definitívne vyrokovaný. Tvrdia, že je ohrozené čerpanie prostriedkov z plánu obnovy.

Nová súdna mapa, ktorej podobu v stredu odobrila vláda, počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Reformný návrh smeruje do parlamentu.