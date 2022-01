Gröhling informoval o situácii na školách: Počas týždňa sa vykonalo vyše 320 000 samotestov, aká bola pozitivita?

Prezenčne sa momentálne vzdeláva na školách 98,7 percenta žiakov. Otvorené sú všetky školy. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Prvý týždeň po otvorení škôl odovzdalo dáta viac ako 90 percent škôl. Minister školstva priblížil, že počas týždňa sa vykonalo viac ako 320 000 samotestov, ktoré boli nahlásené, z toho pozitivita bola 0,3 percenta.

"Čo sa týka zaočkovanosti, tak momentálne ho máme prerozdelené do jednotlivých vekových kategórií. Zaočkovanosť mládeže medzi desať až 14 rokov je 13,4 percenta, u mládeže od 15 do 17 rokov je 37,6 percenta," povedal minister školstva. Podľa jeho slov sa zvýšila aj zaočkovanosť u zamestnancov škôl, a to na 72,1 percenta.

V súvislosti s novými opatreniami, ktoré v stredu schválili na vláde, minister poznamenal, že do piatka (14. 1.) vydajú rozhodnutie ministra. Poznamenal, že za nejakých podmienok sa zrejme budú dať uvoľniť aj lyžiarske výcviky.

Gröhling potvrdil, že v uplynulých dňoch požiadali školy, aby vykazovali výsledky zo samotestov. Týkať sa to má tých škôl, ktoré nevykázali viac ako 50 percent testov.

"Treba si uvedomiť, že je to štátny majetok, ktorý sa posúva ďalej proti podpisu," povedal minister školstva. Poznamenal, že keď niekto dostane 1000 testov a nedokáže vykázať ani 500, tak sa nad tým treba zamyslieť. "My sme prosili riaditeľov, aby kontaktovali rodičov, aby vykázali tieto testy," povedal s tým, že pristúpili aj k možnosti, aby sa samotesty dali vykázať aj spätne.

Odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva pre TASR uviedol, že riaditelia škôl boli upozornení pred prázdninami a následne medzi prázdninami, že ďalšia distribúcia sa bude odvíjať od správne zadaného počtu samotestov, ktoré obdržali z okresného úradu v sídle kraja v roku 2021 a vykázanej spotreby zo strany rodičov. Keďže ministerstvo školstva evidovalo prostredníctvom online formulára Týždenné hlásenie škôl podľa školského semafora nesúlad údajov zo škôl a reálne vydaných samotestov.

"Do dnešného dňa sme distribuovali na školy 11.089.630 samotestov a pripravených je ďalších tri a pol milióna samotestov, avšak ak chceme zabezpečiť ich efektívne využívanie, môžu byť distribuované iba školám, na ktorých sa reálne testujú žiaci," potvrdili z rezortu školstva. Poukázali na to, že tento záväzok na seba prevzal aj každý rodič pri ich preberaní podpisom preberacieho protokolu. "Keďže niektoré školy vykazujú nesprávne počty nielen prijatých samotestov, ale aj veľmi malý počet samotestov, ktoré boli využité, je potrebné, aby minuli zásoby, ktoré majú k dispozícii a potom môžu žiadať o ďalšie samotesty," dodali z ministerstva školstva.

Minister školstva poznamenal, že sa s ministrom zdravotníctva rozprával o uvoľnení ďalších testov.