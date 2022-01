Bratislavská vodárenská spoločnosť pre omikron predĺžila preventívne opatrenia: Pripravené má aj krízové scenáre

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) sa pripravuje na prípadné rozšírenie koronavírusového variantu omikron.

Predĺžila preto zatiaľ do konca januára všetky preventívne opatrenia. Pripravené má aj viaceré krízové scenáre. Pre TASR to uviedol hovorca BVS Peter Podstupka. "BVS je v maximálnom preventívnom režime na kritických úsekoch výroby vody a prevádzky kanalizácií aj čistiarní odpadových vôd už od septembra minulého roka. Od začiatku decembra prešli do maximálneho preventívneho režimu aj všetky administratívne kapacity," spresnil Podstupka.

Deje sa tak aj napriek tomu, že pravidelné preventívne samotestovanie nezaočkovaných zamestnancov v réžii BVS nepotvrdilo šírenie nákazy medzi zamestnancami. "K tomu zrejme pomohla aj nadpriemerná zaočkovanosť zamestnancov BVS, ktorých vodárne motivovali špeciálnym príplatkom na regeneráciu po očkovaní," podotkol hovorca. BVS deklaruje, že má pripravené viaceré krízové scenáre. Už teraz pracujú jej zamestnanci na výrobe v oddelených tímoch, ktorých počet sa zmenou organizácie práce na kritických úsekoch zväčšil. Tým sa podľa Podstupku zvýšila bezpečnosť výroby.

Na pandemickú vlnu vyvolanú omikronom sa pripravuje aj Dopravný podnik Bratislava, ktorý má v prípade rozšírenia tohto koronavírusového variantu pripravených šesť scenárov prevádzky mestskej hromadnej dopravy. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo Plus v utorok (11. 1.) vyhlásil, že na základe doterajších poznatkov z iných krajín omikron sprevádza rýchly nárast infikovaných. Hoci, najmä zaočkovaní, nemajú ťažký priebeh choroby, cítia sa zle. Veľký počet nakazených podľa neho nebude len problémom nemocníc, ale aj iných sektorov. Dotknúť sa to môže podľa neho pekárov či vodičov verejnej dopravy.