Štát chce zvýšiť príspevky náhradným rodičom, ktorí sa starajú o viac súrodencov: O koľko pôjdu hore?

Štát chce zvýšiť opakované príspevky náhradným rodičom, ktorí sa starajú o súrodenecké skupiny detí alebo o deti so zdravotným znevýhodnením.

Vyplýva to z novely zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorú v stredu na návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) odobril vládny kabinet s pripomienkami a poslal ju na prerokovanie parlamentu.

Opakované príspevky náhradnému rodičovi by sa tak mohli zvyšovať o 0,975 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne, ak sa náhradný rodič stará o dvoch súrodencov. Zvyšovanie by malo stúpať s počtom súrodencov, pričom pri siedmich alebo viacerých súrodencoch by išlo o zvýšenie v sume 5,85-násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne.

Cieľom novely je aj vytvorenie nového príspevku pre dieťa na úhradu zvýšených výdavkov. Ten by bol poskytovaný pri rôznych mimoriadnych životných situáciách. Príspevok by mohol súvisieť so zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami dieťaťa (napríklad na okuliare či špeciálne edukačné pomôcky), prípadne aj s umeleckou činnosťou (umelecké potreby či materiál) alebo športovou činnosťou (potreby, materiál, príprava či účasť na športových súťažiach).





Novinkou by bol aj príspevok na podporu vzdelávania náhradných rodičov na účel zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti deťom v náhradnej rodine. Štát však tento príspevok poskytne maximálne v sume 100 eur za kalendárny rok.

"Ďalším cieľom návrhu je sprístupniť náhradné výživné určené pre siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, aj pre deti, ktoré sú umiestnené v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže," dodalo ministerstvo v materiáli.

Vláda navrhuje účinnosť zákona od 1. júla tohto roka, pri niektorých bodoch od 1. decembra.