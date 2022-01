Aká je situácia v škole po strašnom napadnutí Andrejky: Psychológ Marek Madro z intervenčného tímu prehovoril

Podarí sa im upokojiť situáciu a zabrániť ďalším pokusom o šikanu? Intervenčný tím psychológov v pondelok na pozvanie riaditeľky navštívil školu v Miloslavove (okr. Senec).

Práve táto obec bola pred týždňom dejiskom hrozivého incidentu, pri ktorom mala skupinka tínedžerov napadnúť, opiť a vyzliecť 11-ročnú školáčku Andrejku. Marek Madro z IPčka, linky dôvery pre mladých ľudí, je jeden zo psychológov, ktorý do školy zavítal v prvý deň vyučovania. Situácia bola podľa jeho slov ťaživá, vnímal tlak, stres, ale aj hnev a strach.

Návrat do školských lavíc vyzeral v pondelok v Miloslavove inak ako v ostatných školách Slovenska. Deti sa neučili, nepísali testy, ale absolvovali triednické hodiny. „Za ministerstvo môžem povedať, že sme komunikovali s riaditeľkou školy, ktorá je veľmi otvorená a konštruktívna. Do školy nastupuje krízový tím, zložený zo psychológov, ktorí budú s učiteľmi konzultovať to, čo sa stalo, a ako zvládnuť tému šikany v triedach,“ uviedol na sociálnej sieti minister školstva Branislav Gröhling.

Cieľom bolo upokojiť situáciu a najmä pomôcť žiakom a učiteľom zvládnuť toto náročné obdobie. „Tragická udalosť môže u detí a mladých ľudí vyvolať rôznorodé reakcie v podobe širokej škály emócií či zmien v správaní. Každý človek na takúto náročnú situáciu reaguje jedinečne, čo predurčujú viaceré faktory - od minulých skúseností cez podporu okolia, osobnostné črty či vzťahy,“ vysvetlil psychológ Marek Madro, ktorý školu navštívil na pozvanie riaditeľky. „Nechceme si pred touto tragickou udalosťou zatvoriť oči, odsudzujeme ju a chceme zodpovedne a šetrne pristúpiť k tomu, aby sme eliminovali dosahy tejto udalosti na našich žiakov,“ hovorí riaditeľka Alena Jančeková.

Pracovať budú aj s rodičmi

Jednou z trojice psychológov bola aj Mária Anyalaiová. Podľa jej skúseností sú väčšinou iniciátormi útokov deti z rodín, kde bolo násilie medzi partnermi a aj smerom k deťom, alebo boli emocionálne zanedbávané, nevidené, nerešpektované. „V ďalších rodinách násilie nebolo, ale na konanie detí mohol mať vplyv spôsob, akým sa v rodine hovorilo o tom, ako dosiahnuť nejaký cieľ, ako sa k nim správa šéf v práci,“ povedala pre denník SME. Konštatovala, že dôležitú úlohu zohrávajú omamné látky a alkohol, ktoré môžu všetko naštartovať, lebo znížia vnímavosť a citlivosť voči druhému. „Podceňovať netreba ani tzv. emocionálnu nákazu v skupine. Jeden z členov skupiny do toho ide a ostatní sa zvezú na vlne jeho emócií, hoci robí niečo zlé, a emócia sa potom prenesie na ostatných členov skupiny. ‚Intelekt davu‘ totiž býva nižší ako intelekt jednotlivca,“ vysvetľuje Anyalaiová. „Môže do toho vstupovať aj túžba po moci, potreba niekoho ovládať, lebo dieťa nemá kontrolu nad tým, čo sa mu deje, túžba po vzrušujúcich zážitkoch, ktoré sa môžu vymknúť spod kontroly. Úlohu môže zohrať naozaj veľa faktorov,“ uzatvára psychologička. Krízový tím nebude pracovať len s pedagógmi a žiakmi, ale aj s rodičmi.