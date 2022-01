Sezóna sa už začala aj na najnižšie položenom svahu Slovenska: Takto sa lyžuje vo výške 200 metrov

Malý, milý, ale najmä naplno obsadený! Na rozdiel od svojich veľkých bratov nadšencom v obci Čechy (okr. Nové Zámky) nerobí problém pandémia, ale počasie.

Len pár dní do roka si môžu lyžiari, ale aj sánkari vychutnať pravú zimnú atmosféru. Zaručí im to snehové delo a vlek. V nedeľu tak spustili prevádzku najmenšieho i najnižšie položeného svahu u nás. A hoci sa niektorí nad veľkosťou pousmejú, svah je beznádejne plný.

Od nedele sa pre priaznivé počasie podarilo spustiť najmenší a najnižšie položený svah u nás. Ten je v dedinke Čechy, kde zasnežovali snehovým delom. Prišlo však toľko návštevníkov, že museli vyzývať ľudí na sociálnych sieťach, aby už nechodili. „Kapacitu máme 200 lyžiarov a 100 sánkarov, v nedeľu sme preto oznamovali, aby viac ľudí nechodilo. Musíme vytvoriť aj také podmienky, aby si to ľudia užili,“ vysvetľuje starosta obce Jozef Baranovič. Lyžiarsky svah spravuje práve obec a mnohí z malinkej dediny sa celý rok tešia na to, ako sa zapoja do jeho prevádzky. Sám starosta chodí v noci dokonca zasnežovať. „Nám nerobí problém pandémia, ale počasie. Zima je tu pár dní do roka. Samozrejme, dodržiavame platné predpisy, vytvorili sme si aj svoje vlastné, príďte zdraví a odíďte zdraví,“ s úsmevom prezrádza prvý muž obce.

Pre celú rodinu

Sneh si prišla užiť aj Katka (32) z Komárna so synčekmi Alexom (4) a Bencem (2). „Boli sme v nedeľu, bolo síce veľa lyžiarov a sánkarov ešte viac, ale užili sme si to, bolo aspoň veselo. Niektorí rodičia učili deti lyžovať, ale videli sme aj profesionálnych lyžiarov. A sánkovali sa všetci, rodičia aj deti,“ so smiechom hovorí Katka. Tá s úsmevom dodala, že mladší syn ani nechcel ísť dole zo sánok: „Dal sa vytiahnuť na nich hore a potom sa spustil dole.“ Aby vyšli čo najviac v ústrety verejnosti, svah osvetlili a umožnili aj večerné lyžovanie, ktoré je od 17. do 21. hodiny. To denné sa začína o 9. hodine a trvá práve do 17.00.

Porovnanie cien s veľkým strediskom

Skipassy

Čechy (200 m n. m.)

Celodenný dospelý: 12 €

Celodenný dieťa do 15 r.: 10 €

Poldňový dospelý: 10 €

Poldňový dieťa: 8 €

Tatr. Lomnica (888 m n. m.) - Skalnaté Pleso (1 754 m n. m.)*

Celodenný dospelý: 49 €

Celodenný dieťa do 15 r.: 35 €

Poldňový dospelý: 31 €

Poldňový dieťa: 22 €

* Ceny sú pohyblivé v závislosti od rôznych faktorov

Bufet

Čechy (200 m n. m.)

Varené víno 2 dl: 1,20 €

Pivo nealko 0,5 l: 1,20 €

Pivo alko 0,5 l: 1 €

Čaj 2 dl: 0,50 €

Káva: 1 €

Grog: 1,40 €

Domáca klobása: 3 €

Párky: 1,60 €

Langoš bez prílohy: 1,30 €

Tatr. Lomnica (888 m n. m.) - Skalnaté Pleso (1 754 m n. m.)

Varené víno 2 dl: 3,5 €

Pivo nealko 0,5 l: 1,8 €

Pivo alko 0,5 l: 2,2 €

Čaj 2 dl: 2 €

Káva: 2 €

Grog: 3,6 €

Domáca klobása: 3,9 €

Párky: 2,8 €

Langoš bez prílohy: 2 €

Stredisko v číslach

Nadmorská výška:

- spodná hranica: 165 m

- vrchná hranica: 200 m

Prevýšenie: 35 m

Dĺžka: 200 m

Počet vlekov: 1