Jediný Slovák medzi TOP 100 objaviteľmi sveta! Veľká pocta nášmu najúspešnejšiemu horolezcovi Petrovi Hámorovi

Nášho najúspešnejšieho horolezca a himalájistu ocenil aj odborný svet! Fenomenálny Peter Hámor (57) sa dostal do stovky najväčších objaviteľov za posledných sto rokov rešpektovaného portálu Explorersweb.

Borec, ktorý dvakrát zdolal Annapurnu, sa v rebríčku nachádza ako jediný Slovák. Ocenenie Hámora, ktorý bol na vrcholoch všetkých 14-ich osemtisícoviek, teší, berie ho však s rezervou.

„Horolezectvo je šport, kde nie sú dôležité rebríčky. Je zvláštny v tom, že je nemerateľný a tie výkony medzi horolezcami sú len ťažko porovnateľné. Robiť rebríčky najlepších je subjektívna záležitosť,“ vraví Hámor o umiestnení v Top 100 rešpektovaného portálu Explorersweb. Jedným dychom však dodáva, že človeka určite poteší nejaká spätná väzba alebo ocenenie jeho výkonu. Jeho najviac objaviteľským výkonom podľa neho bolo dvojnásobné zdolanie Annapurny, v rokoch 2006 a 2010, kde toho zažil najviac. „Bol som tam dvakrát dvomi rôznymi cestami ako jediný na svete a ozaj som tam mal neuveriteľné a neskutočné zážitky, na ktoré sa nedá zabudnúť,“ spomína na legendárny výstup.

Bez podpory rodiny by sa však podľa neho nič z tohto nedalo uskutočniť. „Keď som to zrátal, tak som vlastne dohromady celých šesť rokov prežil v Himalájach a Karakorame. Za ten čas ma musela naozaj vo všetkom doma zastúpiť manželka Marienka. Preto je ona veľmi dôležitou osobou pri mojich výkonoch a všetkom, čo som dosiahol,“ vraví s vďačnosťou Hámor, ktorý za tri roky zdolal najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.

Hrdá na manžela

Aktuálne si náš najlepší horolezec veľa vecí neplánuje. „Dobré časy pominuli. Všade vo svete sa všetko mení a robiť dlhodobé plány sa nedá. Vôbec netuším, ako bude vyzerať Nepál o tri mesiace,“ vysvetľuje horolezec s tým, že posledné roky sú nevyspytateľné. „V roku 2019 sa to začalo komplikovať, v roku 2020 to už bolo zlé a minulý rok sme sa dostali pod kopec Dhaulágirí (siedmy najvyšší vrch sveta, vysoký 8 167 m n. m. - pozn. red.), ale zasypala nás lavína. Najkomplikovanejšie však boli naše návraty. Raz to bol repatriačný let a vlani sme sa vracali so španielskou humanitárnou pomocou,“ vraví Hámor.

Manželka úspešného himalájistu Marika priznala, že jeho ocenenie v rebríčku objavili úplne náhodou. „Tento americký cestovateľský portál Petra objavil a ocenil v roku 2006 za to, že jeho expedícia mala najviac zhliadnutí a odvtedy s nimi komunikujeme. Netušili sme, že vytvorili nejaký svetový zoznam objaviteľov. Kamarát horolezec z Česka Marek Holeček sa pochválil, že sa tam našiel, a keď sme si to pozreli, zistili sme, že je tam aj Peťo. Určite to poteší, lebo to, čo Peťo robí, sú naozaj ťažké výstupy a keď to ocení niekto nestranný, je to dobrý pocit aj pre mňa. Byť v spoločnosti Gagarina, Cous­teoua, Hillaryho, Armstronga, Bonattiho, Boningtona je predsa len veľká pocta,“ dodáva manželka hrdo.