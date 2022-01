Lucia Mokráňová v šoku, musí ísť pod nôž: Praskol mi prsný implantát!

Čoskoro pôjde pod nôž! Sexi modelka, fitneska a bývalá farmárka Lucia Mokráňová (30) má postavičku ako lusk, na ktorej si dáva aj poriadne záležať a denne poctivo cvičí.

Ako však blondínka nedávno priznala, ani ona nie je dokonalá a podcenila preventívne prehliadky. S jej umelými prsami totiž nie je všetko v úplnom poriadku a onedlho musí matka takmer dvojročnej dcérky Talinky absolvovať reoperáciu.

Mokráňová je ukážkový príklad zdravej stravy a cvičenia, keď na sebe poctivo maká a jej postava je dokonalá. Za všetko vďačí nielen silnej vôli a odhodlaniu, ale aj implantátom, ktoré jej telo zdobia už osem rokov. Pri nedávnej návšteve lekárov však prišiel poriadny šok, keď si Lucia vypočula nepríjemné správy. „Doktorka ma poslala na kontrolu, keďže som dlho nebola a aj som po pôrode. Robili mi sono a vraj som prišla o päť minút dvanásť. Zistili, že mám prasknutý implantát,“ vysvetlila Novému Času Lucia, ktorá mala obrovský strach.

V Brne, kde jej silikóny robili, preto absolvovala ďalšie vyšetrenia, kde sa všetko potvrdilo. „Mala som prasklinu, ale našťastie mi nič nevytekalo, inak by to bolo veľmi nebezpečné. Preto musím ísť o týždeň na zákrok,“ dodala matka rozkošnej Talinky. Jej milovaná dcéra jej totiž robí najväčšie starosti. „Lekári ma upozornili, že dva týždne po operácii ju nebudem môcť zdvíhať na ruky, a prvý týždeň budem bez nej, lebo bude u mojej mamy. Neviem si to ani predstaviť a chce sa mi z toho plakať,“ povedala na záver Mokráňová. Tá priznala, že celá nepríjemnosť jej rozhodne na psychickej pohode nepridáva a už sa nevie dočkať, keď bude po všetkom.