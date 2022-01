Veľké zmeny pre omikronom, Lengvarský prezradil novinky: Čo znamená COVID manuál a OP+

Prezradil detaily. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52) začal po návrate z dovolenky zarezávať.

Vláda už na dnešnom rokovaní prediskutuje veľké zmeny, ktoré sa dotknú obyvateľov najmä v súvislosti s novým variantom koronavírusu omikron. Najdôležitejšou úpravou je, že minimálne na niekoľko týždňov končíme s pravidelným vyfarbovaním Slovenska podľa situácie. Lengvarský totiž ruší COVID automat a nahradí ho manuál platný pre celú krajinu.

Vláda sa rozhodla nahradiť dlho používaný COVID automat, ktorý rozdeľoval Slovensko na jednotlivé okresy, na takzvaný COVID manuál. Ten bude platiť jednotne pre celé územie. Odborníci sú totiž zajedno v tom, že regionálne rozdiely v opatreniach teraz strácajú význam. Nástup omikronu bude podľa nich taký rýchly, že by sa nestihli sledovať ani zmeny a zavádzať rôzne varianty opatrení. „Pri tejto rýchlosti by sme teoreticky zo zelenej do čiernej prešprintovali za 2 týždne,“ hovorí minister zdravotníctva Lengvarský o pôvodných farbách COVID automatu. Minister odhalil aj nové opatrenia, ktoré pripravil rezort po konzultáciách s konzíliom a ďalšími odborníkmi.

Jednou z dôležitých noviniek bude podľa neho zavedenie režimu OP+. Kde všade bude tento režim platiť? „To nechcem zatiaľ špecifikovať, lebo to ešte môže podliehať nejakým korekciám, môžu do toho hovoriť napríklad koaliční partneri,“ povedal minister relácii Na telo plus. Do kategórie OP+ budú podľa Lengvarského patriť tí, ktorí sú zaočkovaní už tromi dávkami, potom tí, ktorí majú dve dávky a platný test, a tiež tí, ktorí majú dve dávky a zároveň ochorenie prekonali.

Takéto osoby by mohli mať na rozdiel od zvyšnej časti spoločnosti vstup na vysokorizikové podujatia, ako sú svadby, kary, oslavy, plesy či niektoré športové podujatia a hotely. Na viacerých z týchto typov akcií sa budú vyžadovať aj zoznamy účastníkov. Pre deti by mal postačovať test, ktorý absolvujú v školách. O opatreniach bude ešte v stredu rokovať vláda, Lengvarský preto pripúšťa, že sa výsledné opatrenia môžu ešte líšiť od tých, ktoré predkladá jeho rezort.