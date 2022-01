Na megavýpadok zamestnancov pre omikron sa pripravujú firmy i kľúčové pracoviská: Ako budeme fungovať v krízovom režime

Bude to drsné! Nástup omikronu podľa expertov môže na Slovensku spôsobiť nielen opätovný nárast pacientov v nemocniciach, ale aj veľké výpadky zamestnancov v rôznych odvetviach štátu.

Na aktiváciu krízových plánov vyzývajú ľudia z konzília odborníkov aj na základe poznatkov zo zahraničia, kde už museli pristúpiť k radikálnym obmedzeniam. „Naozaj sa môže stať, že desaťtisíce alebo státisíce ľudí budú naraz chorí, v karanténe a môže prísť k ohrozeniu základných funkcií štátu od zásobovania cez medicínu a tak ďalej,” povedal šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Na Slovensku ešte omikron nedominuje, no ministerstvo zdravotníctva odhaduje, že sa tak stane najneskôr na konci januára. Vplyv nového variantu ochorenia COVID-19 sa má prejaviť prudko a nárazovo. Pozitívne je, že návrat k bežnému životu by nemal trvať dlhšie ako pár týždňov. Nový Čas zisťoval, ako sú na túto situáciu pripravené kľúčové odvetvia krajiny aj firmy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Železnice: Rušíme spoje a zvyšujeme nadčasy

Presný krízový scenár na omikron zatiaľ vypracovaný v ZSSK nemajú. „Máme však scenáre na rôzne podobné situácie. V týchto prípadoch, obdobne ako to bolo od prvej vlny pandémie, vždy postupujeme operatívne. Nedostatok zamestnancov najmä v prevádzkovej profesii rušňovodič evidujeme od jesene minulého roka a tento výpadok sme riešili viacerými spôsobmi - prácou nadčas, ktorá je u väčšiny našich zamestnancov vítaná pre jej ohodnotenie (no má, samozrejme, svoje zákonné limity), či odriekaním spojov, ktoré mali a majú minimálny vplyv na celkovú dopravnú obslužnosť. Väčšinou sa odriekajú prímestské linky, ktoré spôsobujú našim cestujúcim najmenej problémov,“ povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč. ZSSK má určité percento rušňovodičov v zálohe, no v prípade veľmi výraznej chorobnosti sa bude musieť opäť obmedziť doprava v takom rozsahu, aby bola mobilita zabezpečená v rámci celého Slovenska.

Lekári: Pripravujeme vojnovú medicínu

„Ministerstvo zdravotníctva situáciu doma aj v zahraničí v súvislosti s nástupom omikronu pozorne sleduje a prehodnocuje všetky možnosti s cieľom ochrániť zdravie a životy ľudí,“ povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Rezort očakáva v prvých mesiacoch minimálne 25 000 hospitalizácií, a preto plánuje vytvárať nové „núdzové zdravotnícke zariadenia“, kde budú poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť, alebo triediť pacientov.

Každé nové zariadenie má poskytovať stovky lôžok a budú v nich pôsobiť medici pod dohľadom lekárov a sestier. „Je potrebné zdôrazniť, že ide o núdzové riešenie s poskytovaním veľmi bazálnej zdravotnej starostlivosti na úrovni vojnovej medicíny, a nie o zvýšenie nemocničných kapacít,“ povedal minister Lengvarský. Vyrásť by mali v čase, keď sa počet hospitalizovaných bude blížiť k 4 000.