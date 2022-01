Spoplatnenie časti obchvatu sa dotkne vozidiel hromadnej dopravy v Bratislave i OLO: Mesto má výhrady

Spoplatnenie časti diaľničného obchvatu v Bratislave pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony sa má dotknúť aj vozidiel bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) či mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Upozornilo na to mesto Bratislava, ktoré spoločne s Dopravným podnikom Bratislava (DPB), OLO-om a Bratislavskou integrovanou dopravou uplatnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienky k návrhu vyhlášky.

"Zmena bude mať priamy vplyv na náklady verejnoprospešnej služby, ktorou je verejná doprava a iné služby. Vyplýva nám z nej totiž vybaviť vozidlá palubnou jednotkou, čo predstavuje pre DPB ďalšiu finančnú záťaž," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Zaobstaranie a prevádzka mýtnych jednotiek predstavuje podľa hlavného mesta zvýšenie nákladov o takmer 400 000 eur ročne. Magistrát tvrdí, že zdroje, ktoré by mohli smerovať na rozvoj a podporu MHD, tak budú využité neefektívne na prevádzku a udržiavanie systému palubných jednotiek. Prípadne na úhradu nevyhnutného mýta pri prejazde celým vymedzeným úsekom.

Bratislavská samospráva pripomína, že DPB pritom už v súčasnosti cez palubné počítače autobusov disponuje exaktnými údajmi, z ktorých je zrejmá intenzita a zaťaženie cestnej siete. Nevidí preto dôvod dodatočne ho merať a vyhodnocovať mýtnym systémom. "Uvítali by sme preto, ak by Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prehodnotila administratívne povinnosti, ktoré súvisia s mýtnymi jednotkami," podotkla Rajčanová.

Mesto Bratislava zo strany ministerstva dopravy o pripravovaných zmenách vo vyhláške, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta pre nákladnú dopravu, priamo informované nebolo. Tvrdí, že sa to dozvedelo na rokovaní k maximálnej povolenej rýchlosti na diaľniciach v Bratislave, ktorú magistrát inicioval. "Ak spoplatnenie spôsobí presunutie tranzitnej dopravy z mimoriadne vyťaženého Prístavného mosta na nový diaľničný obchvat diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, takéto odľahčenie dopravy, samozrejme, privítame," skonštatovala hovorkyňa.

Dva existujúce úseky obchvatu Bratislavy diaľnic D1 a D2 sú od 1. januára opäť zaradené do siete vymedzených úsekov ciest a od 1. marca budú aj spoplatnené. Ide o úsek Lamač - Pečňa na diaľnici D2 a nadväzujúci úsek Pečňa - Prístavný most na diaľnici D1. Sieť vymedzených úsekov ciest doplnia tiež tri úseky ukončeného projektu D4/R7 pri Bratislave medzi Jarovcami a Račou na diaľnici D4. Na vonkajšom obchvate Bratislavy bude modifikovaný jeden vymedzený úsek cesty. Ministerstvo dopravy zmeny zdôvodnilo snahou odľahčiť dopravu v Bratislave, a to najmä presunom časti tranzitnej dopravy z Prístavného mosta, ktorý je najvyťaženejším mostom na Slovensku, na obchvat D4/R7.