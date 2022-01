Vo väzbe strávil aj Vianoce: Haščák bude žiadať od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody

Podnikateľ Jaroslav Haščák sa rozhodol uplatniť si voči štátu nárok na náhradu škody, ktorú utrpel nezákonným obvinením a následným väzobným stíhaním.

Jeho právny zástupca Peter Kubina skonštatoval, že rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR zo 7. januára 2021 a rozhodnutie Generálneho prokurátora SR z 31. augusta 2021, ako aj rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu z 20. septembra jednoznačne konštatovali nezákonnosť a neopodstatnenosť vznesenia obvinenia a väzobného stíhania Jaroslava Haščáka.

Podnikateľ bude žiadať Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálnu prokuratúru SR o ospravedlnenie, pričom náhradu v peniazoch bude požadovať iba v prípade, ak k ospravedlneniu nedôjde. „Prevzal som toto právne zastupovanie, pretože sa plne stotožňujem s dôvodmi, pre ktoré sa náš klient rozhodol žiadať od štátnych orgánov náhradu. Ako potvrdil predovšetkým Najvyšší súd Slovenskej republiky, náš klient bol obvinený a väzobne stíhaný nezákonne. Samotné obvinenie bolo vznesené nedôvodne. Bolo postavené len na výňatku z internetového spisu Gorila, ktorý hovorí o údajnej spravodajskej informácii Slovenskej informačnej služby bez toho, aby bol dôkazne overený jej obsah, pôvod a nebola ani len vypočutá údajná autorka tejto informácie,“ uviedol Kubina.

Ako ďalej advokát vysvetlil, vyšetrujúce orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by Ľubomír Arpáš mal vyniesť nahrávky Gorila, či čokoľvek iné zo Slovenskej informačnej služby (SIS) a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Jaroslavovi Haščákovi. „Rovnako nepredložili dôkazy o takzvanom fiktívnom zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťami Identita a Barkont, respektíve o neprimeranosti odmeny Ľubomíra Arpáša. Za rovnako neopodstatnené a neakceptovateľné považujem v zhode s Najvyšším súdom Slovenskej republiky aj dôvody, pre ktoré bol Jaroslav Haščák vzatý do kolúznej väzby. Samotná skutočnosť, že Jaroslav Haščák, resp. spoločnosť s jeho majetkovým podielom, vlastní médiá, resp. prevádzkuje web, kde zverejňuje stanoviská ku kauze Gorila, alebo že uplatňuje svoje procesné práva, rozhodne nemôžu založiť dôvody kolúznej väzby“, doplnil Kubina.