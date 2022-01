Vodička pri Hrubej Borši narazila do dvoch áut: Neskutočné, koľko nafúkala!

Policajti zo Senca vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo v pondelok (10. 1.) v ranných hodinách medzi obcami Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša.

Tridsaťpäťročná vodička dostala šmyk a narazila do dvoch áut. Policajti jej namerali 2,4 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu piatich promile. "V čase okolo 8.05 h viedla 35-ročná vodička motorové vozidlo značky Škoda Fabia v obci Kostolná pri Dunaji po hlavnej ceste smerom do obce Hrubá Borša. Z presne nezistených príčin pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, stavu a povahe vozovky dostalo vozidlo na mokrej vozovke šmyk, narazilo do protiidúceho vozidla zn. Peugeot Expert a následne do ďalšieho protiidúceho vozidla značky Toyota Yaris," priblížili bratislavskí policajti na sociálnej sieti.

Vodičke, ktorá nafúkala päť promile, zadržali na mieste vodičský preukaz. Keďže svojím konaním naplnila skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, obmedzili ju na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Pri nehode sa ľahko zranila jedna osoba. Celkovú výšku škody na vozidlách odhadli na 12 000 eur.