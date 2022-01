SHMÚ vydalo výstrahu pred vetrom, jeden okres sa však musí obávať niečoho horšieho

Silnejší vietor môže potrápiť zväčša juhovýchodnú časť Slovenska aj počas utorka (11. 1.).

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Východ Slovenska môžu potrápiť aj snehové jazyky a záveje.

Najnižšia výstraha pred vetrom sa týka takmer celého Košického kraja, tiež okresov Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou a Brezno. Vietor môže podľa meteorológov krátkodobo dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha predbežne platí do utorkového večera. V utorok sa môže od 4.00 do 13.00 h rozfúkať aj na hrebeňoch hôr v okresoch Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno. SHMÚ informuje, že vietor môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 kilometrov za hodinu.

Snehové jazyky a záveje sa môžu do stredajšieho (12. 1.) večera vyskytnúť v okresoch Snina, Humenné, Sobrance, Michalovce a Trebišov. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.

Do utorkového rána predbežne platí v okrese Michalovce hydrologická výstraha druhého stupňa pre možnú povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Týka sa vodného toku Latorica.