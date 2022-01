Veľký krasokorčuliarsky talent Kovar už chystá štvorité skoky: Kai zo Slovenska je majstrom USA!

Ešte nemá ani 16 rokov a už je majstrom USA!

Zatiaľ len v kategórii juniorov, no má obrovský potenciál uspieť aj v seniorskej kategórii. Kai Kovar, ktorého trénuje aj legendárny Jozef Sabovčík, má pritom korene na Slovensku. Z Košíc pochádza jeho otec Karel (53), bývalý česko­slovenský reprezentant v športových dvojiciach. Mladý talent ovláda všetky trojité skoky, ba skúša už aj štvoráky...

Na aktuálnom šampionáte USA Kai zvíťazil suverénne. „Som veľmi šťastný a rád, že sa mi podarilo uspieť, lebo vlani som sa na majstrovstvá nekvalifikoval. Bol som zranený a na pretekoch mi doteraz nevychádzali skvele obe jazdy. Teda v krátkom programe a aj tom voľnom. Moje výkony kolísali, no v Tennessee som sa konečne presadil a teším sa,“ povedal Kai, ktorý zvládol v Bridgestone arena v Nash­ville všetky trojité skoky vrátane najnáročnejšieho axla.

Sabovčíkova pomoc

Kaia trénuje hlavne jeho mama Amanda (49), no vypomáha jej bronzový olympijský medailista zo Sarajeva Jozef Sabovčík, ktorého v Bratislave v minulosti tak ako Kaiovho otca Karla viedla Agnesa Búřilová. „Na tréningoch už skúšal aj štvoritého salchova i tulupa, ale ešte nie sú stopercentné!“ povedal Karel Kovář.

„V jazde má syn zaradeného spomínaného trojitého axla, pričom maká na tom, aby pridal aj ďalšieho. Týmto víťazstvom urobil podstatný krok k účasti na marcových MSJ v Sofii, ale potvrdiť to ešte musí na kvalifikačnej súťaži v Bostone. Tam síce môžu štartovať aj starší do 19 rokov, ale Kai má veľké šance,“ spomenul Kaiov otec, ktorý povedal, že ho syn už výkonnostne prerástol.

„Má to v génoch, ale výzvou je, aby popracoval aj na štvorákoch. Len tak sa môže presadiť v silnej konkurencii. Jeho najväčšou prednosťou sú skokanská technická zdatnosť a rýchla rotácia. Nepatrí medzi vysokých skokanov, ale vďaka skvelej kondičke zvládne trojáka aj v poslednej minúte,“ uviedol Kovář starší, ktorého potomok sa síce narodil v meste Ogden v Utahu, kde aj žijú, no Kai má aj slovenský pas.

„Mohol by reprezentovať aj Slovensko, no musel by mať istú pauzu. Zatiaľ to nie je téma dňa, hoci vylúčiť sa to nedá. Momentálne sa sústredíme na najbližšie preteky,“ dodal pyšný otec. Kai, ktorý má v krasokorčuľovaní tiež úspešnú mladšiu sestru Miladu (12), pred dvoma rokmi prvýkrát reprezentoval USA na medzinárodných pretekoch v holandskom Haagu. Skončil šiesty a vlani vo francúzskom Courcheveli piaty.