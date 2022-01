Predĺženým zimným prázdninám odzvonilo: Aké emócie sprevádzali návrat detí do škôl

Opäť zasadli do školských lavíc! Po predĺžených zimných prázdninách sa prezenčné vyučovanie začalo v plánovanom termíne.

Od pondelka sa začalo vzdelávanie v základných aj stredných školách. Od tohto termínu sa budú opäť riadiť takzvaným školským semaforom. Žiaci sa zároveň budú môcť otestovať, pričom na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov. Nový Čas zisťoval, aké emócie sprevádzali návrat detí do škôl.

Bratislava

Dôležitá je spolupráca s rodičmi

Richard Savčinský, riaditeľ ZŠ Mudroňova

- Rúška v triede nie sú úplná novinka, keďže platili už od októbra. Myslím si, že všetci, vrátane detí, pochopili dôležitosť tohto opatrenia a nejaké väčšie problémy sme zatiaľ nezaznamenali. Samozrejme, máme strach, či omikron opäť nebude školy zatvárať. Preto sme aj pristúpili k zavedeniu prísnejších hygienických opatrení. Za najdôležitejšiu však považujeme spoluprácu s rodičmi. To znamená maximálne využívanie samotestov a vyzývanie zákonných zástupcov k zodpovednosti, aby dieťa pri príznakoch za žiadnych okolností neposielali do školy.

Nové Zámky

Musíme vyzdvihnúť samotestovanie

Róbert Rudinský, riaditeľ ZŠ Nábrežná

- Sme radi, že sme mohli otvoriť, pristupujeme k tomu zodpovedne. Všetky priestory sme dezinfikovali, zamestnanci a žiaci majú respirátory a rúška. Nikto z rodičov s tým nemal problém, rovnako musím vyzdvihnúť samotestovanie, rodičia i žiaci k tomu pristúpili s plnou vážnosťou. Veríme, že v takomto vyučovacom procese ostaneme čo najdlhšie.

Rodičia

Nebojím sa, že sa dcéra nakazí

Mária (36) a dcérka Liana (7)

- Dcérka chodí do prvého ročníka, musela mať na vyučovaní rúško, ale nerobí jej to žiadne problémy. Som rada, že išla do školy. Čím dlhšie bola doma, tým to bolo horšie, škola jej chýbala. Nebojím sa, že sa nakazí, tie opatrenia sú prísne a myslím, že skôr sa nákaza donesie z preplneného obchodu ako zo školy.

Štiavnické Bane

Rodičia dvoch žiakov robili problémy

Pavel Michal, riaditeľ ZŠ s MŠ Maximilána Hella

- Žiaci sa do školy veľmi tešili, navyše, neprekáža im nosenie respirátorov. Snažíme sa im nenásilnou formou vysvetľovať, že je to potrebné. Iba rodiny dvoch žiakov z prvého stupňa s tým mali problém. Tým som povolil individuálne štúdium a sme s nimi v kontakte.