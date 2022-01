Primátor Spišskej Novej Vsi reaguje na uvoľňovanie opatrení: Výzva vláde!

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik vyzval vládu na zmenu pravidiel pri návšteve športových podujatí.

Podľa neho je čas na úpravu podmienok pre fanúšikov v interiéroch športovísk. „Športovci v našom meste dosiahli v posledných rokoch pozoruhodné výsledky, medzi ktoré patrí double v basketbale mužov alebo postup hokejistov do extraligy. V mnohom za svoje úspechy vďačia obrovskej podpore svojich fanúšikov,“ upozornil Bečarik.

Dodal, že v tomto roku si Spišská Nová Ves pripomína 90 rokov existencie spišskonovoveského hokeja. Primátor tiež zdôraznil, že mesto v posledných rokoch investovalo státisíce eur do rekonštrukcie športovísk. K zimnému štadiónu pribudla krytá malá ľadová plocha, začala sa revitalizácia atletického štadióna, onedlho sa začnú práce na krajskej investícii v podobe novej telocvične pri športovej hale. Okrem toho tunajšie letné kúpalisko a plaváreň dostali novú technológiu, cyklisti registrujú pribúdajúce cyklochodníky a bežkársky areál na Grajnári priťahuje pozornosť bežkárov z celého Slovenska.

„Snažíme sa investovať do našej budúcnosti, do zdravia našich obyvateľov. Len zdraví ľudia môžu plnohodnotne zvládať krízy, akými je pandemická situácia. Snažíme sa rozvíjať oddychové zóny. Lenže bez divákov nie je šport športom, bez osobného zážitku zo športových súťaží klesá aj motivácia ľudí športovať,“ skonštatoval Bečarik, ktorý plne podporuje snahy športových klubov na zmenu pravidiel. Podľa neho ide o logický krok, keď je plno športujúcich Slovákov v Tatrách alebo Poľsku.

S výzvou spišskonovoveského primátora súhlasí aj Združenie miest a obcí Slovenska, podľa jeho hovorcu Michala Kaliňáka je potrebné zvážiť aj návrat športovcov na športoviská. „Toto je názor, ktorý nájdeme v mnohých obciach a mestách, kde do obnovy a výstavby ihrísk a športovísk investovali nemálo peňazí a teraz sú prázdne. Namiesto toho, aby boli plné ľudí, ktorí sa chcú hýbať, čo je dobré aj v súvislosti s prevenciou proti ochoreniu COVID-19, tak sa využívať nemôžu. Myslíme si, že by sa športoviská mali otvoriť pre verejnosť,“ skonštatoval Kaliňák.

So svojím kolegom zo Spišskej Novej Vsi súhlasí aj primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. V rámci COVID automatu bol okres na severe Spiša zatvorený medzi prvými na Slovensku. "Už 11. týždeň sme zatvorení, museli sme veľmi dramaticky rušiť všetky kultúrne podujatia a zatvárať športoviská. Na zimnom štadióne máme dlhodobé partnerstvo so súkromným investorom a hokej aj korčuľovanie tam boli zakázané. Hokejisti tak chodili hrávať do poľskej Krynice. Prevádzkovateľ je, dá sa povedať, na pokraji bankrotu, pretože ľad udržiavať musí, nemôže ho len tak roztopiť. Náklady na energie platí a príjem nemá v podstate žiaden," zdôraznil Tomko. Je podľa neho dôležité, aby sa v tomto smere opatrenia aspoň mierne uvoľnili, pretože uzatvorenie športovísk a kultúry by mohlo mať z dlhodobého hľadiska veľmi zlé následky na spoločnosť.