Minister školstva Gröhling po mesačnej prestávke vo výučbe: Zavreté školy nepomohli, povinné očkovanie by prospelo

Po mesiaci domáceho vyučovania a prázdnin sa dnes opätovne otvárajú školy.

Napriek tomu, že nie všetci v koalícii s takýmto postupom súhlasili, minister školstva Branislav Gröhling (47) v rozhovore pre Nový Čas vysvetľuje, že podľa porovnania s inými krajinami ich uzávera pandemickej situácii nepomohla. Rezortný šéf tiež otvorene prehovoril o tom, ako bude vo vláde pristupovať k povinnému očkovaniu, či ako vníma možný štrajk pedagógov.

Aké máte očakávania od otvorenia škôl po tom, čo do nich žiaci mesiac nechodili?

- Dôležité je, že sa vrátime v školstve do klasického režimu. Všetci vidíme, že vyučovanie v školách je potrebné, tak ako aj stretávanie žiakov s kamarátmi. Hlavne by som však vyzval školy, aby sa nenaháňali za známkami. Tak ako každý rok, aj teraz je po prázdninách dobré nabehnúť do systému pos­tupne.

Máte signály od riaditeľov, že deti zaostávajú v bežnej výučbe a nebudú to vedieť dobehnúť?

- Mali sme tieto ohlasy z predošlých vĺn, preto sme spustili letné školy, ako aj projekt doučovania, ktoré na jar 2022 budeme uhrádzať už tretíkrát. Pri doučovaní sa nám podarilo podporiť 100 % škôl, ktoré sa prihlásili a splnili podmienky, a myslím, že spoločne sa im darí dobiehať zameškané. Zmenou oproti predoš­lým projektom je, že podporíme aj individuálne doučovanie.

Ste presvedčený o tom, že sa školy v najbližších týždňoch nebudú opätovne zatvárať s príchodom omikronu?

- Stále opakujem, že vírusu sa nevyhneme. To je takmer nemožné. Je dobré, aby sme naň boli pripravení, preto sme tak zdôrazňovali očkovanie. Čiže môže nastať situácia, že sa v triede objaví pozitívna osoba, následne však pôjde do karantény iba trieda. Výnimky majú očkovaní žiaci a tí, ktorí covid prekonali, tak ako vždy. Bol by som rád, keby sa podarilo do karantény neposielať celú triedu, ale napríklad iba najbližších spolužiakov. Žiaľ, na to máme ako krajina veľmi nízku zaočkovanosť. K tomuto kroku pristupujú štáty, ktoré sú v očkovaní ďaleko pred nami.