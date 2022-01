Prvé tohtoročné obete v Tatrách: Trojicu Poliakov hľadali niekoľko dní, objavili ich bez známok života

Tragický začiatok nového roka. Troch nezvestných Poliakov, ktorí chceli v piatok vystúpiť na Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách, našli v nedeľu, po troch dňoch pátrania, horskí záchranári.

Žiaľ, bez známok života. Na pátracej akcii sa zúčastnilo 30 záchranárov. Tiesňovú linku Horskej záchrannej služby (HZS) kontaktoval v piatok krátko pred polnocou ich kamarát, ktorý sa s nimi mal stretnúť večer po ich zostupe v Tatranskej Polianke.

„Posledný telefonický kontakt s nimi mal v piatok medzi 10.00 a 11.00 hod. dopoludnia, keď mu povedali, že vystupujú Batizovskou próbou a že z dôvodu ťažkých podmienok by im to malo trvať dlhšie, ako mali naplánované, ale okolo 17.00 hod. by mohli byť dole. Keďže ani do polnoci k autu neprišli, telefóny im stále zvonili, ale ani jeden neodpovedal, požiadal o pomoc HZS,“ uviedli horskí záchranári.

V nedeľu okolo obeda sa záchranárom podarilo lokalizovať tri telá v južnej strane kotla Kotlového štítu. Malo ísť o dvojicu horolezcov, ktorých sprevádzal poľský horský sprievodca na Gerlachovský štít. „Neviem, čo sa tam odohralo. Skaly boli potiahnuté vrstvou ľadu a ani stúpacie železá nie sú dosť účinné. Je to veľká tragédia,“ povzdychol si skúsený horský vodca Jaroslav Michalko.

„Nepotvrdilo sa, že trojica vystupovala Batizovskou próbou. Na Gerlachovský štít sa pokúšali ísť letnou cestou - Velickou próbou. Bolo to veľmi nešťastné rozhodnutie. V exponovanej časti sa jeden z nich pošmykol a strhol so sebou dvoch naňho naviazaných, následne spadli do Gerlachovského kotla. Nezachránil ich ani výstroj, ktorý mali,“ uviedol vedúci zásahu Daniel Mahdal.