Inštruktorka otužovania Michaela Davidovičová: Tvrdenie, že tučným ľuďom je teplejšie, je mýtus!

Inštruktorka otužovania Michaela Davidovičová (37) patrila tiež k zimomravej časti populácie, až kým nestretla ľadového muža Wima Hofa, ktorý jej doslova zmenil život.V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa nám prorozprávala, ako začať s otužovaním, čomu sa vyvarovať, ale i to, ako na ňu zapôsobil svetoznámy guru otužovania z Holandska Wim Hof.

Fenomén otužovania sa v súčasnosti teší nesmiernej obľube po celom svete. Prispel k tomu aj jeho popularizátor, Holanďan Wim Hof, ktorý si vďaka svojim schopnostiam a odolnosti voči chladu vyslúžil prezývku ľadový muž. Wim Hof má na konte viac ako dve desiatky svetových rekordov. Vystúpil na Mount Everest - do výšky 7 000 metrov nad morom bez kyslíkovej bomby, oblečený len v plážových šortkách, na jeden nádych preplával pod ľadom 57,5 metra, či bežal maratón v púšti Namib bez pitnej vody.

O svoje skúsenosti a experimenty sa ľadový muž zo Škandinávie vždy rád podelí na svojich seminároch. Takto sa do Wimovej blízkosti dostala aj Bratislavčanka Michaela Davidovičová, akreditovaná inštruktorka otužovania podľa metódy Wima Hofa. Priznáva, že skôr ako naplno prepadla otužovaniu, k studenej vode pociťovala skôr úzkosť a averziu.

„Nikdy som nemala rada zimu, bola pre mňa utrpením a vždy som chodila veľmi naobliekaná. Nepovažovala som za normálne ponoriť sa do ľadovej kade s dvesto kilami ľadu. Mala som strach zo smrti, prebehlo mi hlavou, že môžem dostať aj zástavu srdca. Moja cesta bola postupná, musela som to najprv zažiť,“ hovorí o svojich začiatkoch Michaela.

Stretnutie s Wimom

K prvému kurzu otužovania sa dostala Michaela Davidovičová náhodou, keď ho spolu s dcérou Lindou vyhrali v súťaži. „Vyskúšali sme to, ale opakovanie sme rozhodne neplánovali,“ smeje sa dnes mladá inštruktorka. No o pár týždňov bolo opäť všetko ináč. „Počas túry v Prievidzi sme sa s dcérou ocitli pri päťstupňovom potoku. Dcéra do neho omylom spadla a zlomila aj mňa, tak som sa k nej nakoniec pridala. Takto vyzerala naša prvá cesta za otužovaním,“ opisuje. Na druhý seminár sa už vybrala dobrovoľne. Viedol ho svetoznámy guru otužovania Wim Hof, ktorý podľa nej dokáže davy nielen nadchnúť, ale i strhnúť k aktivite.

„Wim nám rozprával svoj príbeh, ako sa zabával a experimentoval s chladom už od siedmich rokov. Vďaka tomu sa mu zmenili zdravotný stav aj psychika. V minulosti mu zomrela manželka, ktorá trpela schizofréniou. Mali spolu štyri deti, všetky pobozkala a vyskočila z okna. Vtedy začal Wim lámať svetové rekordy. Táto tragická rodinná udalosť ho k tomu naštartovala, lebo v chlade sa človek cíti byť ,tu a teraz‘, akoby sa tým sám vyrovnával a zachraňoval. Bol veľmi úprimný, trpezlivý a milý,“ spomína na prvé stretnutie s ľadovým mužom Michaela.

Neskôr svojho tútora navštívila aj na jeho usadlosti v holandskej dedinke Stroe, kde Wim Hof vedie špecializované kurzy, na základe ktorých poskytuje akreditácie nádejným inštruktorom. „Wim má zvláštny druh energie, ktorá sála do prostredia. Veľa ľudí má k nemu prirodzený rešpekt kvôli tomu, čo dokázal. Ale aj okrem toho je mimoriadne charizmatický a vtipný. Je veľmi energický a v neustálom pohybe. Hocikedy si len tak zaspieva alebo kedykoľvek sa zrazu nezmyselne postaví na jednu ruku, prípadne urobí špagát. Veľa vtipkuje a snaží sa ľudí rozveseliť,“ približuje povahové črty známeho Holanďana Davidovičová.