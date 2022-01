Matovič skritizoval správanie prezidentky: Aj ona podkopáva dôveru ľudí vo vládu

Dôveru ľudí vo vládu podkopáva najmä to, keď prezidentka Zuzana Čaputová neustále spochybňuje autoritu premiéra.

Povedal to minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike na televízii TA3. Podľa Matoviča chce hlava štátu povaliť vládu, pretože hnutie Progresívne Slovensko sa nedostalo do parlamentu. „Ak by bola pani prezidentka prezidentkou ľudí, tak by si počas vládnej krízy zavolala mňa ako premiéra a koaličných partnerov a snažila by sa byť sprostredkovateľom mieru. Miesto toho sa stretávala s americkou veľvyslankyňou, Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom a spoločnej kuli pikle, ako povaliť vlastnú vládu,“ povedal Matovič.

Igor Matovič si takisto myslí, že generálny prokurátor Maroš Žilinka pri niektorých rozhodnutiach výrazne prekračuje svoje právomoci. „Napríklad nadúžívanie až zneužívanie paragrafu 363. My sme ho s týmto nevolili. Volili sme ho s vedomím, že sa bude snažiť eliminovať 363, aby takéto nadprávo generálneho prokurátora nad všetkými sudcami nemal,” dodal Matovič.