Naď posiela kritikom dohody DCA verejnú výzvu: Ak sa stane toto, podávam demisiu!

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) zverejnil na sociálnej sieti verejnú výzvu adresovanú tým, ktorí v dohode o obrannej spolupráci medzi SR a USA (DCA) vidia narušenie suverenity Slovenska.

Minister deklaruje, že ak sa naplní čo i len jedna hrozba vyslovená z úst kritikov dohody, podá demisiu a už sa nikdy o verejnú funkciu nebude uchádzať.

V opačnom prípade však očakáva rovnaký zásadový postoj od druhej strany. "Ak sa to nestane, kým je pri moci táto vláda, ak nevznikne americká základňa, Američania nedovezú na územie SR ani jednu zbraň hromadného ničenia a neodovzdáme Američanom ani jedno letisko, nech sa ospravedlnia, priznajú, že strašili a už sa nikdy neuchádzajú o žiadnu verejnú funkciu,“ adresuje Naď výzvu skupine s menoslovom Fico, Blaha, Uhrík, Kotleba, Mazurek, Chmelár, Čarnogurský a Žilinka.

Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR.

Plánovanú dohodu ostro kritizuje Smer-SD, ktorý chce o prítomnosti amerických vojsk na Slovensku zvolať referendum. Hlas-SD si síce nemyslí, že by o tejto otázke malo rozhodovať referendum, no deklaruje, že určite zmluvu v súčasnej navrhovanej podobe nepodporí. Pripomienky k návrhu dohody uplatnil i generálny prokurátor Maroš Žilinka či zástupcovia občianskej iniciatívy. Naopak, zastali sa jej okrem premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ministra obrany i viacerí koaliční poslanci. Upozorňujú na to, že ide o štandardnú rámcovú zmluvu, ktorú majú s USA podpísanú aj okolité krajiny. Dohoda má zvýšiť bezpečnosť Slovenska.