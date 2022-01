Vodiči, na cestách si dávajte pozor! Niekde vás potrápi hmla, inde poľadovica

Na väčšine územia Košického kraja sa môže v nedeľu ráno a predpoludním vyskytnúť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 m.

Vo vydanej výstrahe s platnosťou do 10.00 h na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pred hmlou, ktorá limituje dohľadnosť na 100 m varuje Slovenská správa ciest (SSC) v lokalitách Ludvíkov dvor, Vajkovce, Ďurďošík - diaľnica, hmla s dohľadnosťou do 200 m je v lokalite Petrovany.

Cestári na portáli zjazdnost.sk informujú aj o poľadovici v oblasti Látky-Prašivá a na horskom prechode Vrchslatina. Zelená vlna RTVS a Stellacentrum dopĺňajú, že poľadovica komplikuje situáciu aj na Donovaloch.

Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, vo vyšších polohách mokrý. V úsekoch ciest II/578 Skalka - Kremnica, II/583 Gbeľany - Demkovská, III/2035 hranica okresov Čadca/Žilina - Belá a III/2493 Červená Studňa - Banská Štiavnica a na cestách III. tried v obvodoch Belá, Banská Štiavnica, Polkanová je miestami vrstva zľadovateného snehu od jedného do dvoch centimetrov. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horskom priechode Donovaly (I/59) je na vozovke miestami zľadovatený sneh a na vozovke horskom priechode Huty (II/584) je miestami utlačený sneh do jedného centimetru.

V okrese Michalovce pretrváva hrozba povodne z topiaceho sa snehu a dažďa. SHMÚ preto vydal hydrologickú výstrahu druhého stupňa. "V dôsledku spadnutých zrážok, topenia snehovej pokrývky na území západnej Ukrajiny, očakávame ešte vzostup vodnej hladiny na toku Latorica na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity," uviedli meteorológovia.