Tri nové defibrilátory pomôžu v prípade núdze vo Vysokých a Nízkych Tatrách: Požehnanie od vladyku!

Malý, no dokáže človeka so zastavením srdca priviesť k životu! Ku skoro dvom stovkám, ktoré sú už po Slovensku umiestnené, pribudli ďalšie tri defibrilátory. Budú v našich veľhorách pripravené kedykoľvek k dispozícii pre záchranu života.

V sobotu ich na Skalnatom Plese slávnostne požehnal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak a odovzdal do rúk mužov z horskej záchrannej služby.

Na Slovensku máme rozmiestnených 186 verejných defibrilátorov, ktoré vedia aj v rukách laikov zachrániť ľudský život. „Potrebovali by sme ich na Slovensku minimálne dva a pol tisíca, aby boli v každej dedine. Hoci ich nemáme všade, kde by bol potrebný, môžem povedať, že po dnešnom dni ich máme na všetkých horských chatách a horských zariadeniach, kde je rýchly prístup záchranárov komplikovaný,“ hrdo a spokojne konštatoval František Majerský (38), prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorý je dušou iniciatívy pre realizáciu a umiestňovanie verejných defibrilátorov.

„Pred dvoma rokmi na bežeckej trati na Štrbskom Plese skolaboval manžel našej kolegyne zo zdravotnej záchrany. Prvú pomoc mu poskytol okoloidúci, ktorý bol zhodou okolností lekár, no vzápätí niekto doniesol defibrilátor, ktorý tam bol umiestnený. Bez tejto pomoci by tu sotva ešte bol. Dnes vedie tento pán plnohodnotný život. Naozaj za to tie malé prístroje stoja,“ zdôraznil Majerský.

MÁ TO VÝZNAM

Na Skalnaté Pleso prišiel aj prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak. „Požehnávam tieto prístroje, ktoré budú zachraňovať ľudské životy, ale želám si, aby radšej neboli potrebné. Ale ak ich už bude treba, aby ľudia, ktorí s nimi budú narábať, sa v tom vyznali a vedeli pomôcť. Keď len jedného človeka zachránia, má to význam,“ uzavrel vladyka. Tri nové prístroje si prebrali chlapi z horskej záchrannej služby.

„V praxi ich používame len zriedka. K postihnutému sa nedostaneme skôr ako o pol hodiny, a to je veľmi neskoro na použitie defibrilátora. Ten je potrebné použiť do pár minút,“ zdôraznil horský záchranár zo Smokovca Igor Trgiňa. Riaditeľ lyžiarskeho strediska vo Vysokých Tatrách Dušan Slavkovský je tiež veľmi rád. „Pred dvoma rokmi sme jeden umiestnili na Lomnický štít. Ďalší máme na Štrbskom Plese. Teraz ich doplníme aj na Hrebienku, Skalnatom Plese a do Jasnej. Chceli by sme, aby už v pondelok bol plne k dispozícii. Každé jeho použitie zaznamená záchranársky dispečing a ten okamžite vysiela na miesto pomoc,“ dodal Slavkovský.

AKO FUNGUJE DEFIBRILÁTOR

- Poskytuje obrazové a hlasové pokyny počas fázy kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR)

- Užívateľ dostáva informácie prostredníctvom LCD displeja a obrázkov vytlačených na prednom paneli

- Tieto obrázky predstavujú reťaz úkonov, ktoré by mala zachraňujúca osoba vykonať

- Prístroj je vybavený špeciálnymi elektródami, ktoré vyhodnocujú hĺbku masáže srdca a taktiež frekvenciu, a tým pomáhajú zachraňujúcej osobe udržať správny rytmus a hĺbku stláčania hrudníka podľa aktuálnych pokynov.