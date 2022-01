Lákavé plány vo Veľkom Šariši: Pribudnú byty so záhradou na streche

Projekt hodný 21. storočia! V jednom z mála rozrastajúcich sa miest na východe Slovenska chcú kvôli stúpajúcemu záujmu o bývanie postaviť dve nové bytovky, ktoré zastrešia 24 nájomných bytov.

Nebudú však určené sociálne slabším, ale rodinám, pre ktoré hypotéka nie je riešením. Lákadlom má byť park na streche a celé by to malo byť reálne hotové už v priebehu budúceho roka. „Odhadujeme, že náklady na výstavbu jedného bytového domu budú 1-1,2 milióna eur. Financovanie plánujeme pomocou Štátneho fondu na rozvoj bývania. Úver by sa splácal z nájomného,” uviedol primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.

Byty však už nebudú sociálne. „Máme tu aj rodiny, pre ktoré môže byť hypotéka ťažšie dostupná alebo pre ne v tej chvíli nie je riešením. Plánované nájomné byty budú určené práve im,” vysvetlil primátor s tým, že ide o troj- a dvojizbové byty. „Na prízemí plánujeme aj bývanie pre telesne znevýhodnených. Nájomné sa má pohybovať od 250 do 300 eur,” dodal Kall. Lákadlom má byť záhrada na streche. „Náš postoj je rovnaký, ako by mal súkromný developer, ale s prijateľným nájomným. Na strechách bude zeleň, ktorá zaručí zadržiavanie vody. Strechy sa zároveň stanú komunitným centrom pre obyvateľov,” uzavrel primátor. Začať výstavbu majú približne v polovici tohto roka a v roku 2023 by už mohli byť byty dokončené.

FAKTY:

Počet bytových domov: 2

Počet bytov: 24

Náklady: cca 2 - 2,4 mil. €

Výška nájomného:

250 – 300 € mesačne