Strana Smer-SD zvoláva mimoriadnu schôdzu: Urýchlene chcú diskutovať o závažnej veci

Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) plánuje zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej chce prijať uznesenie Národnej rady SR (NR SR) o vyhlásení referenda, či ľudia súhlasia s „umiestnením amerických základní na území Slovenskej republiky".

Ako na sobotňajšej tlačovej konferencii informoval predseda Smeru-SD Robert Fico, mimoriadna schôdza by sa mala uskutočniť ešte pred riadnou schôdzou NR SR, ktorá sa začína 1. februára. Pod zvolanie schôdze sa okrem poslancov za stranu Smer-SD podpíšu aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.

„Nemáme inú možnosť len ísť cestou Ústavy SR, pretože tak závažné rozhodnutie, ako je umiestnenie amerických základní na Slovensku, si vyžaduje súhlas ľudu," uviedol Fico. Ak parlament neschváli program tejto mimoriadnej schôdze, tak Smer-SD podľa jeho slov požiada predsedu parlamentu, aby tento bod zaradil do programu februárovej schôdze. „Ak koalícia neschváli ani to, tak 1. februára spustíme petičnú akciu po celom Slovensku za účelom vyhlásenia referenda. Táto zmluva je totiž nad rámec akýchkoľvek povinností Slovenskej republiky," dodal šéf Smeru-SD.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) na tlačovej besede v polovici decembra 2021 vysvetlili, že dohoda upravuje právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu Slovenska s USA. Poukázali na to, že podobnú dohodu má podpísanú 23 z 30 členských krajín NATO. Slovensko viedlo rokovania o obrannej spolupráci s USA od roku 2018.

V predošlej vláde ju však blokovala Slovenská národná strana. Ministri vtedy zdôraznili, že dohoda vytvára predpoklad pre čerpanie investícií na vojenskú infraštruktúru. USA by malo na Slovensku investovať 100 miliónov amerických dolárov do infraštruktúry. Naď konkretizoval, že tieto peniaze by mohli byť použité na rekonštrukciu vojenských letísk Sliač a Malacky, pričom by sa Slovensko nevzdalo vlastníctva týchto objektov.