Súd v prípade sexuálneho zneužívania mladých dievčat: Aké nechutnosti odzneli za zatvorenými dverami?

Prípad zneužívania mladých dievčat v modelingovej agentúre má svoje pokračovanie! Pred nitrianskym okresným súdom tento týždeň vypovedal jej majiteľ Peter Rácz (50).

Ten je spolu s manželkou Martinou (29) obžalovaný z viacerých trestných činov - sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže a znásilnenia. Z pojednávania je však vylúčená verejnosť.

Ráczova manželka Martina (29) je stíhaná na slobode, Rácz (50) je vo väzbe. Tento týždeň sa postavil pred sudcu Okresného súdu v Nitre. „Proces je v štádiu dokazovania - vypovedala obžalovaná a momentálne vypovedá obžalovaný Peter R.,“ potvrdila Lena Kiradžiev, hovorkyňa súdu. Dodala, že vlani sa uskutočnilo 8 pojednávaní. „Ďalšie pojednávanie sa má konať 24. 1. 2022 a verejnosť je vylúčená z celého priebehu dokazovania. Poškodené ešte nevypovedali,“ dodala.

Vypovedať majú aj samotné dievčatá. Pred vyše štyrmi rokmi Nový Čas písal o znásilnení 13-ročného dievčaťa, ktorého sa mal dopustiť Rácz. Dievčina si vydýchla až po tom, ako majiteľ modelingovej agentúry skončil v rukách mužov zákona. „Som rada, že ho po tých rokoch chytili. Konečne sa to pohlo. Neviem síce, čo ma teraz bude čakať, a z toho som smutná, ale verím, že pravda vyjde najavo,“ povedala Novému Času po Ráczovom zatknutí v roku 2019. K ohavnému činu pritom malo prísť v roku 2016, keď sa školáčka tešila, že práve ju si modelingová agentúra vybrala a absolvuje súťaž Miss tváre.

Dievča nakoniec nevyhralo, no organizátor chcel od rodiny ďalšie financie. „Vyvolával nám, že sme porušili pravidlá a že za to musíme zaplatiť. Išlo o 150 eur, ktoré sme nemali, ale nakoniec, aby nám dal pokoj, sme ich dali dohromady a naša dcérka to išla zaplatiť. Mala sa s organizátorom stretnúť v aute,“ tvrdí nešťastná teta, ktorá videla, že jej neter sa veľmi zmenila. „Až o pár mesiacov prehovorila o tom, čo sa v aute stalo,“ dopĺňa jej príbuzná s tým, že školáčku mal organizátor súťaže Rácz znásilniť. Medzi obeťami je aj populárna speváčka Sima (25). „Momentálne sú pojednávania na súde a prípad nie je uzavretý. Odvtedy, ako to je v tomto štádiu, sa Sima rozhodla, že kým nebude rozhodnutie súdu, nebude sa vyjadrovať. Je to kvôli tomu, aby sa nejakým spôsobom neovplyvnilo vyšetrovanie,“ vyjadril sa jej manažér.