Nové pravidlá pre kultúru nahnevali divadelníkov: Budú hrať pre 50 ľudí?!

Divadelná hra či koncert pre 50 ľudí? Pre väčšinu ľudí z kultúry na Slovensku je také niečo nepredstaviteľné.

Práve také sú však najnovšie opatrenia, na ktorých sa dohodla slovenská vláda. Budú za tejto konštelácie môcť kultúrne prevádzky na Slovensku vôbec otvoriť a oplatí sa im fungovať pre takýto malý počet ľudí?

„Po dlhých politických rokovaniach, ktoré som viedla s premiérom, ministrom zdravotníctva a po konzultáciách s odborníkmi, sme dospeli k posunu. Od pondelka sa otvárajú kultúrne podujatia v režime pre očkovaných a prekonaných. Kapacita bude nastavená na 50 návštevníkov,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová s tým, že presné podmienky stanoví hygienik. Tieto Milanovej slová vyvolali opäť búrku nevôle vo veľkej časti kultúrnej obce. „Nemôžem uveriť, že nerozlišujete veľkosť kapacít rôznych malých, stredných a veľkých sál na kultúrne podujatia,“ odpísala ministerke herečka Zuzana Fialová. Ďalší volili na jej adresu ešte tvrdšie slová a vyzývali ju na odstúpenie, pričom argumentovali aj tým, že v Českej republike je kapacita obmedzená na 1 000 návštevníkov.

Zvýšia kapacitu?

Kultúrni manažéri či riaditelia inštitúcií, ktoré sme oslovili, neskrývali svoje rozčarovanie. Pre väčšinu z nich je hrať či otvárať pre maximálne 50 ľudí niečo nepredstaviteľné. Krátko po oznámení o maximálnej kapacite začali rušiť už dohodnuté vystúpenia či programy aj viaceré domy kultúry. Bratislavské Divadlo Nová scéna zvažuje, že sa k situácii postaví po svojom, maximálne povolenej kapacite sa podriadi, a odohrá niektoré vystúpenia ako gesto dobrej vôle. „Na 15. - 16. januára máme naplánovanú náročnú inscenáciu Bedári a keby sme mali hrať pre 50 divákov, tak by sme vytvorili obrovskú stratu. Uvažujeme aj o verzii, že toto predstavenie odohráme, ak by umelci boli ústretoví a hrali by bez nároku na honorár,“ povedal dramaturg Novej scény Svetozár Sprušanský s tým, že konečné rozhodnutie prijmú v divadle v pondelok. Juraj Čurný z iniciatívy Otvorme kultúru hovorí na adresu ministerky, že „ak by som chcel spáchať profesijnú samovraždu - neurobím to lepšie“.

Hoci pre menšie kultúrne prevádzky s kapacitou sto či dvesto divákov môžu byť aktuálne nastavené pravidlá ako-tak prijateľné, pre prevádzky s 500 stoličkami sú nočnou morou. „Náš záujem bol otvoriť kultúrne podujatia s vyššou kapacitou, ako bola nakoniec schválená. Výsledok pre nás nie je uspokojivý, ale je začiatkom,“ odpísala Milanová. Je teda možné, že maximálna povolená kapacita sa bude zvyšovať, pričom zástancom takéhoto kroku je napríklad aj koaličná SaS.

Obmedzenie kapacity kritizoval aj opozičný Hlas. „Ak si zoberieme, že sála opery SND má kapacitu 900 miest, sála činohry 600 miest, Divadlo Nová scéna 600 miest a podobne je to aj v iných mestách, zjavne kultúra dostala od vlády facku,“ vyhlásila bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková.