Prípad nechutnej šikany malej Andrejky odhalil desivú realitu v Miloslavove: Prečo sa prehliadalo vyčíňanie tínedžerov?!

Násilie, ktoré otriaslo celým Slovenskom! Nechutné videá z vyčíňania tínedžerov, ktorí v Miloslavove opili a zbili 11-ročnú Andrejku, nenechali chladnými bežných obyvateľov, politikov a ani generálneho prokurátora.

Predseda parlamentu Boris Kollár chce počuť, ako chce ministerstvo vnútra predchádzať šikane. Maroš Žilinka zase žiada dôsledné preskúmanie celého prípadu. V Miloslavove (okr. Senec) vládne po desivej udalosti strach a obavy. Zdá sa totiž, že nejde o prvý takýto otrasný čin, ktorý sa v obci stal. Polícia však špekulácie o organizovanom gangu zatiaľ odmieta.

Andrejka (11) išla v nedeľu nič netušiac s kamarátkou von, nakoniec ju záchranári našli zbitú, opitú a vyzlečenú na zemi. Otrasný prípad šikany, ktorú si jej aktéri nahrávali na mobil, pobúril celé Slovensko. Nechutné videá postavili do pozoru nielen verejnosť, ale aj najvyšších štátnych predstaviteľov. Nový Čas sa bol po 5 dňoch od mrazivých udalostí pozrieť v samotnej obci Miloslavov, kde sa celý incident odohral. Vládne tam znechutenie, pobúrenie a strach. Mnohí obyvatelia sú v šoku a k celej veci sa verejne nechcú vyjadrovať. Anonymne nám však potvrdili, že v starom družstve, kde sa celý horor odohral, sa často stretávajú mladí ľudia, ktorí tam popíjajú a občas aj berú drogy.

To potvrdzujú aj ďalšie videozábery, ktoré kolujú médiami. Obyvatelia však nevedia, či ide o jednu ucelenú skupinu, ktorá násilnosti organizuje. „Momentálne je tu veľmi čudná atmosféra. Viackrát som videla mladých, čo sa na družstve stretávajú,“ povedala nám mladá mamička z obce. Žiačka tamojšej základnej školy nám prezradila, že má z pondelkového návratu do školy strach. „Niektorých útočníkov aj osobne poznám. Viem aj o ďalších deťoch, ktoré sa boja,“ prezradila miestna školáčka. Starší pán pred obchodom nám zas povedal, že v minulosti by si deti nič také nemohli dovoliť.

Nie všetci boli z Miloslavova

Polícia už začala v súvislosti so šikanou v Miloslavove trestné stíhanie vo veci lúpeže. Muži zákona však v piatok upozornili, že táto skutková podstata trestného činu môže byť ešte preklasifikovaná. Podľa policajtov zatiaľ nie je jasné, či ide o organizovaný gang alebo len rôzne menšie skupinky. „Policajný zbor už disponuje informáciami, ktoré nemá k dispozícii široká verejnosť, politici ani médiá,“ uviedol policajný prezident Štefan Hamran s tým, že vzhľadom na štádium vyšetrovania nie je možné tieto informácie poskytnúť. Polícia zároveň oznámila, že prípad si na základe výberovej príslušnosti prevzali bratislavskí kriminalisti. O reakciu sme požiadali aj Základnú školu v Miloslavove. S riaditeľkou sa nám však nepodarilo skontaktovať.

Zástupkyňa starostu Jarmila Grujbárová nám povedala, že obec pripravuje spolu so základnou školou, s cirkvami, so športovým klubom a spoločenskými organizáciami návrh krokov a opatrení zameraných na prevenciu a predchádzanie podobným činom, o čom chcú priebežne informovať. „Z neoverených informácií možno zatiaľ predbežne konštatovať, že takmer všetci boli z okolitých obcí vrátane obete, a teda zrejme nie sú žiakmi našej základnej školy,“ povedala Grujbárová. O tom, že by išlo o organizovanú skupinu, nemá žiadne informácie. Poslanci podľa nej požiadali majiteľa tohto súkromného areálu o podrobnú obhliadku družstva, ktorej výsledkom by mala byť zlepšená ochrana celého objektu. „Nemáme od polície informácie, že by tam došlo k incidentom násilného charakteru. Následne sme vždy kontaktovali majiteľa pozemku, informovali sme ho o probléme a požiadali ho o opravu oplotenia, čo opakovane aj realizoval,“ vysvetľuje Grujbárová.

Reagujú aj politici

Do prípadu sa hneď po medializácii obul aj predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý vo štvrtok vyzval ministra vnútra Romana Mikulca, aby vysvetlil, ako chce do budúcnosti zabrániť šikane detí. „Som otec mnohých detí a táto situácia sa ma preto mimoriadne dotkla,“ hovorí v emotívnom videu Kollár. Reakcia ministra vnútra na seba nenechala dlho čakať. Mikulec ubezpečil, že polícia v tomto prípade koná. Pracovníci prevencie v Policajnom zbore aj pracovníci prevencie kriminality majú podľa ministra v predškolských a školských zariadeniach prednášky, venujúce sa aj témam diskriminácie, psychickej, fyzickej či virtuálnej šikane. „V tejto chvíli však považujem za mimoriadne dôležité nerozdúchavať vášne, obzvlášť v takom citlivom prípade, a nechať políciu robiť si svoju prácu,“ poznamenal. V prípade sa už začal angažovať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý nariadil preskúmanie celého incidentu.