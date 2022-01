Autor motivačných kníh a kouč Juraj Málik: Radosť sa nededí, musíte si ju zadovážiť!

Patríte medzi veselých alebo skôr moróznych ľudí? Viete, že radosť si viete sami zadovážiť? Motivátor a kouč Juraj Málik tvrdí, že je to návyk, ktorý by sa mal vyučovať v škole. Ak človek radosť nedostal do vienka, mal by tvrdo zapracovať, aby takýto návyk získal.

V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradil ešte oveľa viac. Tak, do radostného čítania, priatelia! Fotogaléria 4 fotiek v galérii To, čo človeku nemôžete zobrať, je nádej, úsmev či praobyčajná radosť. V knihe Objav radosť ste opísali 99 objavov súvisiacich s týmto pôžitkom. Je potešením zaoberať sa radosťou? Na úvod poviem jednu zásadnú vetu: radosť je voľba. Na radosť sa nečaká, že príde, ani sa nededí v génoch, ale človek si ju musí zadovážiť. Je to návyk, ktorý by sa mal vyučovať v škole. Dieťa by mali k tomu viesť rodičia. A ak to človek nedostal do vienka, mal by tvrdo zapracovať na tom, aby získal takýto návyk. Čo si myslí o slogane, že najväčšia radosť je škodoradosť? Aký je základný princíp koučingu, aby sa z nevrlého človeka stal pohoďák? Dočítate sa v Novom Čase Nedeľa