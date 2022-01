Parkovaciu politiku spúšťa Bratislava od pondelka v troch zónach: Rezidenti budú zvýhodnení!

Parkovanie v Bratislave sa od pondelka mení! Mesto po dlhých peripetiách konečne spúšťa v troch zónach regulované parkovanie.

V Novom Meste v lokalite Tehelné pole, v Krasňanoch a na petržalských Dvoroch 4 budú od 10. januára pri parkovaní zvýhodnení rezidenti. Návštevníci si, naopak, poriadne priplatia. Pôvodne mal byť celý systém spustený už v novembri, mesto však termín niekoľkokrát posunulo.

V troch bratislavských zónach budú na nový parkovací systém PAAS upozorňovať modré a zelené tabule. Modrá tabuľa značí rezidentské parkovanie, zelená nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.

Rezidenti prvých troch zón budú môcť po registrácii a zakúpení rezidentskej parkovacej karty v mieste svojho bydliska parkovať neobmedzene bez ďalšieho poplatku. Návštevníci regulovanej zóny budú, naopak, po 10. januári platiť za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu. Rezidenti si zároveň môžu v systéme požiadať aj o bezplatnú návštevnícku kartu, vďaka ktorej získajú voľné hodiny na parkovanie pre svoje návštevy.

Priplatia si aj podnikatelia

Registrovať do PAAS sa okrem rezidentov môžu aj všetci Bratislavčania s trvalým pobytom kdekoľvek v hlavnom meste a za 10 eur na rok si môžu kúpiť takzvanú bonusovú parkovaciu kartu, s ktorou budú môcť parkovať v ktorejkoľvek regulovanej zóne dve hodiny denne bez poplatku.

Zóny, kde bude zavedené regulované parkovanie so systémom PAAS, sa majú postupne rozširovať aj do iných lokalít v hlavnom meste. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú podľa typu zóny platiť od 50 centov do 2 eur za hodinu. Za parkovanie v regulovaných zónach budú platiť aj abonenti (podnikatelia, vlastníci nehnuteľnosti) od 500 až po 2 000 eur za rok.