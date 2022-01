Minister zdravotníctva Lengvarský: Utajený návrat z kontroverznej dovolenky?!

Už je naspäť?! Minister zdravotníctva sa mal podľa informácií Nového Času vrátiť z dovolenky, za ktorú zožal masívnu kritiku.

Vladimír Lengvarský mal vo štvrtok večer priletieť na bratislavské letisko po tom, čo si užíval týždňovú dovolenku v Ománe, ktorá mnohým Slovákom zdvihla žlč.

Tvrdá kritika

Lengvarského za dovolenku skritizovala nielen opozícia, ale aj kolegovia z koalície. Poriadne si na ňom zgustol najmä expremiér Igor Matovič, ktorý povedal, že Lengvarský trpí sociálnym autizmom. „Ako minister zdravotníctva by som sa hanbil ukazovať niekde na pláži a tváril sa, že všetko je v poriadku,“ dodal.

Servítku si pred ústa nebral ani Robert Fico. „Jediné, čo by ministra zdravotníctva ospravedlňovalo, by bolo, že je pod papučou, a že mu to prikázala vlastná manželka. Ak má však túto dovolenku z vlastnej hlavy, tak to v tej hlave nemá rovnako v poriadku ako jeho stranícky šéf, pán Matovič,“ rypol si šéf Smeru.

Aj podľa šéfa lekárskych odborov Petra Visolajského minister urobil chybu. „Rozhodne mu to neprajem, ale pýtam sa, že ak sa nedajbože na tej dovolenke infikuje, či bude mať rovnako hradenú PN ako sestra či lekár, ktorí sa infikovali pri svojej práci v nemocnici,“ pýta sa Visolajský.