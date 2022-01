Svahom v Tatrách vládnu ženy: Toto sú najkrajšie inštruktorky!

Práca snov? Naučiť sa lyžovať sa dá kedykoľvek.

Najlepšie je mať dobrého inštruktora.V Tatrách je ich hneď niekoľko a núdza nie je ani o pohľadné inštruktorky. Keď je inštruktor nielen dobrý učiteľ, ale zároveň aj krásna žena, všetko ide ľahšie. Nový Čas zistil, o koho teda ide.



Katarína (46) - Naučila som lyžovať už stovky ľudí

Vysoké Tatry, inštruktorka

- Inštruktorkou som 26 rokov. Keby ma to nebavilo a nemala by som z toho radosť, tak to asi toľko nevydržím. Mojím hlavným povolaním je starosť o jeden tatranský penzión. Naučila som lyžovať stovky ľudí a myslím, že v mnohých som zasiala lásku k snehu a zimným športom.

Ternavski Tatr. Lomnica

Individuálny kurz

80 min. - 39 €

160 min. - 72 €

Júlia (17) - Presedlala som na zjazdové lyžovanie

Spišská Teplica, študentka

- Do tejto sezóny som aktívne behávala na lyžiach a teraz som presedlala na zjazdové lyžovanie. Urobila som si kurz a učím. Veľmi ma to baví, tak ako aj ekonomika, ktorú študujem.

Premiere ski school - Tatranská Lomnica