Spoveď zhrozenej matky napadnutej Andrejky (11) z Miloslavova: Za dcéru budem bojovať až do konca!

Scény ako zo sadistického filmu! Začiatkom týždňa Nový Čas ako prvý informoval o drastickej „zábave“ siedmich tínedžerov, ktorí brutálne dobili a opili len 11-ročnú žiačku.

Na povrch vychádzajú ďalšie skutočnosti, zábery z videí odkrývajú zverstvá vyčíňania tínedžerov. Hrôza sa odohrala uplynulú nedeľu v objekte bývalého družstva v Miloslavove v časti Alžbetin Dvor. Pre Nový Čas prehovorila matka Andrejky, ktorá po bitke skončila vyzlečená a skrvavená v nemocnici. Útočníci sa jej podľa mamy doteraz neospravedlnili a ona žiada spravodlivý trest. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpeže.

Alkohol, kopance, vyzliekanie, krv a nepredstaviteľné násilie. To, čo sa stalo minulú nedeľu v Miloslavove, otriaslo celým Slovenskom. Len jedenásťročné dievča si malo v nedeľu popoludní vyjsť s najlepšou kamarátkou von. Vrátiť sa mala o 19. hodine, tak, ako sa dohodla s mamou. Tá ju však márne čakala na stanici. Medzitým sa v Miloslavove, časti Alžbetin Dvor, odohrávala dráma ako zo sadistického filmu. Len preto, že dievča vylialo kofolu, zažilo krutú pomstu.

Starší a silnejší jej mali násilne liať do krku alkohol, biť ju a kopať. Strašný incident si pritom snímali na telefóny. Mama obete pri pohľade na ne iba ťažko hľadá slová. „Každým dňom sa k nám dostávajú ďalšie a ďalšie videá. Keď na ne pozerám, je mi zle hlavne zo seba. Že moje dieťa bolo niekde samo, dobité, a ja som mu nedokázala pomôcť,“ hovorí zronená mama. Už pri lúčení sa s dcérou tušila, že sa stane niečo zlé, hoci Andrejka odchádzala s úsmevom na perách.

Bolo to podľa nej prvý alebo druhýkrát, čo bola jej dcéra s kamarátmi v Miloslavove. „Vždy keď išla s touto spolužiačkou, jej volám a väčšinou jej mama ich doviedla naspäť. Ale z vlaku tentoraz nevystúpila,“ hovorí mama, ktorá márne Andrejku čakala na stanici. Jej dcéra je podľa nej veľmi hanblivá, tričko sa hanbí vyzliecť aj pred ňou. „Keď nedajbože vkročím do kúpeľne, celá sa zahaľuje a posiela ma von. Toto je na tom najhoršie, že je hanblivá a takéto niečo vyšlo na verejnosť,“ hovorí mama.

Neospravedlnili sa

Hlavnou aktérkou mala byť podľa Andrejkinej mamy istá Ela, ktorá nakoniec do nej mala liať alkohol. Ďalšou „kamarátkou“ je Natália, ktorá podľa mamy Andrejku ťahá na zlé chodníčky. Ďalší dvaja chlapci sú zo Šamorína. „Počula som, že niektorí z nich berú aj drogy. Neviem teda, prečo to robili, či všetci neboli zdrogovaní alebo čo. Pozerám tie videá, skúmam, prečo to robili, ale na nič neprichádzam. Rozbili Andrejke telefón a obliali ho vodkou, aby tam neboli odtlačky prstov. Oni išli vypovedať a behajú si po slobode. Ela dostala na týždeň zaracha a behá si vonku,“ hovorí zhrozená matka.

Aj samotní policajti podľa nej hovoria, že s niečím takým sa ešte nestretli. „Doteraz nikto z útočníkov Andrejke nezavolal, nenapísal, ani sa nám neospravedlnili. Ospravedlnenie ju netrápi, ale nech idú do basy a chce, aby si to odpykali,“ hovorí mama. Dodáva, že sa nezastaví, kým všetkých zainteresovaných nepostihne spravodlivý trest. Na sociálnej sieti uverejnila status, v ktorom reaguje na vyjadrenie otca jednej z účastníčok, ktorá sa objavila na videách. „Pôjdem aj cez mŕtvoly, aby si každý jeden, kto sa toho zúčastnil, odpykal trest hodný tohoto činu.“