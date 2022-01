V pondelok sa končí zákaz nočného vychádzania: Prečo sa nevrátime ku COVID automatu? Veľavravné slová odborníkov!

Ako nastaviť opatrenia v čase, keď sa na Slovensko valí variant omikron?

S touto otázkou sa už niekoľko dní intenzívne trápia vedci aj politici a v ich rozhodnutiach logicky vznikajú určité disproporcie. Na nelogickú situáciu upozorňujú aj ľudia z kultúry, podľa ktorých nie je správne, aby boli otvorené vleky či reštaurácie, no divadlá zostávajú zatvorené. Množia sa aj výzvy na návrat COVID automatu. Ako na ne reagujú zodpovední, a ako sa na tieto názory pozerajú odborníci?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na prvý pohľad to skutočne nemá logiku. V reštauráciách či obchodných domoch, ale tiež v radoch na vleky ľudia prichádzajú do tesnejšieho kontaktu ako v niektorých iných priestoroch, ktoré zostávajú naďalej zatvorené. V posledných dňoch sa ozývala najmä kultúrna obec na podporu otvorenia divadiel a iných kultúrnych ustanovizní. Podobný problém sa týka napríklad aj plavární, štadiónov a ďalších športových zariadení.

„Priznáme sa, že v tejto situácii strácame prehľad. Zdá sa, že hnusoba zúri iba v divadlách a v koncertných sálach, alebo že sú to najrizikovejšie miesta. Je to naozaj tak? Pomáha zavretie divadiel k udržaniu hnusoby na uzde?“ píšu v otvorenom liste herci Slovenského národného divadla. Ide už o druhú výzvu kultúrnej obce v priebehu niekoľkých dní, tú prvú len za prvý deň podpísalo vyše 4 000 osôb.

Ich hlasy už počúvajú aj vo vláde a viacero koaličných strán hovorí o tom, že táto záležitosť by sa mala už budúci týždeň prehodnotiť. Na stranu kultúrnej obce sa už postavili strany SaS aj Za ľudí. „Budeme presadzovať, aby sme otvorili divadlá, kiná alebo koncertné sály pre očkovaných a prekonaných,“ vyhlásil predseda SaS Richard Sulík.

„Presadzujeme, aby sa uvoľnili aj pravidlá pre kultúrne a športové podujatia. Slovensko nemôže byť rukojemníkom ľudí, ktorí sa slobodne rozhodli, že sa nedajú zaočkovať,“ pridala sa aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Situáciu chce prehodnocovať aj Sme rodina a do debaty sa vložil už aj premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Kultúra je pre moju vládu dôležitá. Viem, že pre váš sektor je pandémia likvidačným tornádom a ďakujem vám, že ste doteraz rešpektovali opatrenia a mnoho umelcov verejne podporilo očkovanie,“ odkázal kultúrnej obci Heger.

COVID automat už neodporúčajú

Zo strany viacerých koaličných politikov padajú aj slová o potrebe návratu ku COVID automatu. V tom však nie sú zajedno s odborníkmi, ktorí niečo také už neodporúčajú. „Konzílium neodporúča spustenie regionálneho COVID automatu, ale navrhuje celoplošné opatrenia vzhľadom na očakávanú vlnu spôsobenú variantom omikron, ktorý sa bude šíriť veľmi rýchlo po celom území Slovenska. Následne navrhujeme prehodnocovať opatrenia týždenne a upravovať ich podľa aktuálneho stavu,“ povedala nám napríklad epidemiologička a členka konzília Zuzana Krištúfková.

Dokonca aj Ivan Bošňák z iniciatívy Veda pomáha, ktorý sa dlhé týždne zasadzoval za návrat ku COVID automatu, už toto riešenie nepodporuje. Prečo? „My sme na zavedenie COVID automatu tlačili už od Mikuláša, ale prístup regionálnych hygienikov je taký, že tie farbičky, ktoré okresy získali vďaka výskytu vírusu, zaočkovanosti a žolíkom, majú tendenciu skôr zhoršovať o jednu farbu. Dnes máme Slovensko skôr čierno-bordové, namiesto toho, aby bolo červeno-oranžové. S takýmto prístupom momentálne nemá zmysel ten automat zapĺňať, lebo by sme sa dostali v podstate do lockdownu,“ povedal nám Bošňák.

Najväčším problémom podľa vedcov je to, že pri nastavovaní opatrení sa nemáme s kým porovnávať. „Žiaľ, nemáme krajinu, ktorá by bola v situácii ako Slovensko, s takým nízkym zaočkovaním,“ vysvetľuje matematik Richard Kollár z iniciatívy Veda pomáha. Problémy s voľbou adekvátnych opatrení majú pritom aj iné krajiny. „Vlna omikronu je taká prudká, a to šírenie v nej nastáva tak rýchlo, že nie je jasné, aké kroky by to dokázali spomaliť,“ hovorí Kollár. Väčšina krajín, kde je omikron už masovo rozšírený, zatiaľ podľa neho nepristupuje k príliš tvrdým opatreniam.

Aj imunológ Vladimír Leksa však varuje pred tým, aby sme sa porovnávali s krajinami, ktoré majú vyššiu zaočkovanosť. „Očakávať, že aj u nás omikron napácha menej škôd na zdraví a na životoch, je stále predčasné. Nevieme to porovnať s krajinou, ktorá by bola podobne na polovicu zaočkovaná ako my a podobne premorená a bol v nej už omikron. Takže je predčasné hovoriť, či to, že je omikron menej nebezpečný, je povahou toho vírusu, alebo vďaka imunite v daných krajinách,“ argumentuje Leksa.